У ядерной триады серьезные запросы

На подписании СНВ-3 США могут сэкономить 150 миллиардов долларов

Администрация США обнародовала бюджетный запрос на 2021 финансовый год (начавшийся в октябре 2020-го), касающийся средств на модернизацию ядерного арсенала.

Общий объем ассигнований, предназначенных Министерствам обороны и энергетики США на цели обновления стратегических носителей ядерного оружия, боезарядов и сопутствующей инфраструктуры, составляет 44,5 миллиарда долларов (рост на 19 процентов по сравнению с 2020-м). Из указанной суммы 28,9 миллиарда выделяется Пентагону, 15,6 миллиарда – Национальной администрации по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration, NNSA). В совокупности это составляет шесть процентов от общих оборонных расходов США.

Доходы на ядерное вооружение и их доля в общем оборонном бюджете. Источник: www.vpk-news.ru

“ Программы «Коламбия», GBSD и В-21 потребуют 100–150 миллиардов каждая ”

Обращает на себя внимание предлагаемый 25-процентный скачок в финансировании НАЯБ (3,1 миллиарда) на 2021 год и то, что на ближайшее пятилетие расходы этого ведомства составят свыше 81 миллиарда долларов. В числе запланированных работ – продолжение программы продления жизненного цикла базовых ядерных боезарядов (Lift Extension Program – LEP) и производство двух типов ЯБЗ малой мощности для стратегических АПЛ «Огайо».

4,4 миллиарда запрашивается на начало строительства двенадцати ПЛАРБ нового поколения «Коламбия», 2,8 миллиарда – на продолжение разработки стратегического бомбардировщика В-21, 1,5 миллиарда – на программу замены МБР «Минитмен III» на перспективный стратегический носитель GBSD (Ground Based Strategic Deterrent), 4,2 миллиарда – на модернизацию системы управления стратегическими ядерными силами. В целом расходы на вышеуказанные цели на 30 процентов превышают уровень 2020 года. В течение ближайших пяти лет Пентагон планирует запросить 167 миллиардов на модернизацию стратегических носителей и систем управления ими. Программы «Коламбия», GBSD и В-21 потребуют 100–150 миллиардов каждая.

Примечательно, что с критикой запрошенного администрацией ядерного бюджета выступили эксперты авторитетной американской Ассоциации по контролю над вооружениями. По их оценкам, можно было бы без ущерба для национальной безопасности сэкономить до середины 2040-х 150 миллиардов за счет сокращения количества лодок «Коламбия» с 12 до 10, отказа от замены МБР «Минитмен» с сокращением их количества с 400 до 300 и от разработки крылатых ракет нового типа. И главное – согласовать с Россией продление Договора СНВ-3 на пять лет.

Владимир Рыбаченков, советник МИДа РФ в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года