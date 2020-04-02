Десантный тихоход

Пример Мессершмитта советских военных не вдохновил

Послевоенное внимание к планерам объяснялось не только успешным опытом их применения в Великую Отечественную («Десант с экономией на парашютах»), но и отсутствием вплоть до второй половины 50-х годов специальных десантно-транспортных самолетов, способных принимать на борт личный состав вместе с крупногабаритной применительно к конкретной задаче техникой.

Новые планеры сыграли короткую, но важную роль в возрождении ВДВ. Как известно, Советский Союз завершил войну, переформировав свои воздушно-десантные дивизии в обычные стрелковые. Лишь в составе ВВС остались три воздушно-десантные бригады и учебный полк. Однако такое положение дел вскоре было признано недопустимым, и уже в 1946-м ВДВ выделили из состава ВВС в отдельный род войск резерва ВГК. Были восстановлены управления воздушно-десантных корпусов и гвардейские воздушно-десантные дивизии – из тех же стрелковых. В состав ВДВ, сведенных в Отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию, входило управление командующего транспортно-десантной авиацией (ТДА), представленной дивизиями корпусного и армейского подчинения.

ТДА ВДВ располагала и планерными частями – авиационно-планерными парками и авиационно-планерными полками. Десантные планеры периода войны (А-7, Г-11, КЦ-20) уже не отвечали предъявляемым к летательным аппаратам такого рода требованиям из-за неспособности принимать на борт боевую технику, кроме разве что минометов и легких авиадесантных 37-мм пушек Чарнко – Комарицкого образца 1944 года (ЧК-М1). И тем не менее использовались как учебные (в основном Г-11).

“ Як-14 был удобен для габаритной военной техники – у него откидывались вбок нос и хвост ”

Задача создания более вместительных и грузоподъемных десантных планеров была решена быстро. Уже в мае 1945-го появился и вскоре был запущен в крупную серию (500 экземпляров) планер Ц-25 конструкции Павла Цыбина. Он принимал на борт 25 десантников или легкий автомобиль-тягач типа ГАЗ-67 с 45-мм противотанковой пушкой, которые можно было легко загрузить и выгрузить благодаря откидывающейся вбок носовой части. Это уже было кое-что в плане возможности переброски техники десанта. Аэродинамика, правда, оставляла желать лучшего даже в сравнении с предшественником КЦ-20. Буксировщиками Ц-25 служили военно-транспортные Ли-2 и Ил-12. Сотня таких планеров могла доставить в тыл противника целый парашютно-десантный полк с огневыми средствами и солидным боезапасом. В 1950 году планеры Ц-25 в сцепке с Ил-12 высадили экспедицию на Северном полюсе.

С начала 50-х годов началось вытеснение Ц-25 более совершенными десантными планерами конструкции ОКБ Александра Яковлева. Як-14, созданный в 1948-м, мог перевозить 35 десантников и почти всю номенклатуру боевой техники тогдашних ВДВ, например тягач ГАЗ-67 с 57-мм противотанковой пушкой ЗИС-2 или 76-мм пушкой ЗИС-3, 37-мм автоматическую зенитную пушку 61-К, два легких автомобиля ГАЗ-67 или один грузовик повышенной проходимости ГАЗ-63 и что особенно важно – 57-мм авиадесантную самоходно-артиллерийскую установку АСУ-57, поставки которой в войска начались в 1950-м. Довольно долго юркие АСУ-57 составляли основу мобильной огневой и «броневой» мощи ВДВ. Планеры Як-14 можно было использовать и для десантирования таких крупнокалиберных артиллерийских систем, как 160-мм минометы М-160, причем со средствами тяги (ГАЗ-63). Буксировщиками служили транспортники Ил-12 либо фронтовые бомбардировщики Ту-2.

Як-14 был удобен при загрузке и выгрузке крупногабаритных объектов военной техники – у него откидывались вбок нос и хвост. Всего таких планеров выпустили 413 штук, их наличие, а также парк самолетов-буксировщиков теоретически обеспечивали десантирование одной дивизии со всем штатным вооружением (всего к началу 50-х в СССР было 15 воздушно-десантных дивизий в пяти корпусах). Разумеется, высадка десанта предусматривалась комбинированным способом: личный состав и мелкие грузы – на парашютах и частично на планерах, боевая техника с расчетами и транспорт – планерами.

Планеры Ц-25 и Як-14 использовались в ВВС Чехословакии под обозначениями NK-25 и NK-14 (NK – nakladni kluzak, грузовой планер).

Гораздо большей грузоподъемностью – 7000 килограммов против 3500 у Як-14 – обладал 60-местный тяжелый десантный планер ОКБ Сергея Ильюшина Ил-32, построенный в 1948 году. На нем можно было перевозить бронетранспортер БТР-40, поступивший на вооружение в 1950-м и имевшийся в ВДВ. Согласно исследованиям советского историка отечественной авиатехники Вадима Шаврова в 1950 году Ил-32 изготовили малой серией (по другим данным, все ограничилось одним экземпляром). Штатным буксировщиком столь крупных планеров был определен тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Ту-4.

Интересно, что в ильюшинском ОКБ прорабатывался моторизованный вариант Ил-32 той же грузоподъемности с двумя поршневыми двигателями, получивший название Ил-34. Увы, он не заинтересовал военных, хотя Ил-34 мог бы стать первым специализированным десантно-транспортным самолетом, способным перевозить более или менее крупную боевую технику.

Между тем сама по себе идея была здравой. Немцы, осуществив моторизацию огромных десантных планеров «Мессершмитт» Me-321, во время войны серийно строили самые грузоподъемные в то время в мире (полезная нагрузка – 11 т) тяжелые десантно-транспортные самолеты Me-323 «Гигант». Они принимали на борт 120 солдат и даже легкую бронетанковую технику. В транспортные самолеты Гота Go-244 грузоподъемностью две тонны переделывали и десантные планеры Go-242. После войны моторизацией десантных планеров собственной конструкции небезуспешно занимался американский авиастроитель русского происхождения (белоэмигрант) Михаил Струков. Наиболее известной моделью такого военно-транспортного самолета стал двухмоторный тактический С-123 «Провайдер» (брал на борт 10 тонн груза, включая боевую технику) – трансформация струковского же планера СG-20. Многоцелевые «Провайдеры», внешне напоминающие наши Ил-32 и оставшийся на бумаге Ил-34, начали поступать в ВВС США в 1954 году. Они широко использовались во время войны во Вьетнаме.

Точку в истории отечественных десантных планеров (по сути летательных аппаратов одноразового применения, причем весьма уязвимых при массовом задействовании, ведь аэросцепки были слишком тихоходными и громоздкими) поставил прогресс советской военно-транспортной авиации, которая в 1955 году была преобразована из ТДА ВДВ в отдельный род Военно-воздушных сил. Организационно в составе ВДВ сохранились лишь приданные в 1957–1959 годах дивизиям эскадрильи Ан-2 для парашютно-десантной подготовки личного состава. На смену поршневым Ли-2, Ил-12 и Ил-14 и приспособленным для десантирования тяжелым бомбардировщикам Ту-4Д (они, кроме парашютистов, могли десантировать в сбрасываемых подкрыльевых контейнерах военную технику) к рубежу 50–60-х годов пришли специализированные средние транспортно-десантные турбовинтовые машины Ан-8 и Ан-12. Десантный планеризм остался в прошлом. Окончательно ли (в плане, скажем, спецопераций) – вопрос.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года