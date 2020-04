Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России

Как сообщил тайваньский специализированный журнал полупроводниковой промышленности "Mínguo Shíqí Bandaoti Wentí" (民國時期的半導體問題), издаваемый Тайваньской научно-технической ассоциацией Юйшань, в начале марта 2020 года российское АО "Перспективные электронные технологии" заказало тайваньской компании Himatek Computing Inc. (Синьбэй) срочную разработку и изготовление неназываемой по объемам партии оригинальных электронных ручных браслетов, предназначенных для контроля за перемещением граждан в условиях карантина виду пандемии коронавируса, и других схожих применений. Первые образцы должны были быть представлены заказчику к 31 марта.

Прототип электронного ручного браслета, предназначенного для контроля за перемещением, изготовленный тайваньской компанией Himatek Computing Inc. для российского АО "Перспективные электронные технологии" (с) Himatek Computing Inc. (via Mínguo Shíqí Bandaoti Wentí )

Согласно публикации, АО "Перспективные электронные технологии" действует в интересах российского правительства, являясь скорее посредником, чем собственно "электронной компанией", причем компания давала понять, что "не испытывает проблемы с финансами" и ее интересует только быстрота выполнения контракта. Финансирование контракта было охарактеризовано тайваньскими источниками как "исключительно щедрое". Вместе с тем требованием заказчика является полная передача технологий и программных кодов с целью организации производства данных браслетов в России - предположительно, в Зеленограде. Первоначально планируется применять для ускорения производства чипы тайваньского производства, поставщиком которых выступит Himatek, однако в дальнейшем российская сторона твердо намерена полностью локализовать производство с использованием чипов российского производства.

Основным требованием заказчика являлась стоимость браслета в массовых поставках не более 500 тайваньских долларов (1310 рублей по нынешнему курсу). Также были заявлены предельная легкость и компактность, эстетичный вид, максимальная длительность работы от встроенного аккумлятора, а также невозможность относительно легкого снятия браслета с руки за счет применения системы защелкивания оригинальной конструкции. Браслет должен быть оснащен комбинированным устройством определения точного местоположения, сочетающего модуль ГЛОНАСС с определением местоположения по данным сотовых операторов, для чего он оснащается своего рода встроенной программируемой микро-сим-картой. Данные о местоположении постоянно передаются через обычные сотовые сети связи. Также браслет должен содержать на встроенной микрокарте памяти информацию о носителе, причем данная информация может передаваться дистанционно на расстоянии нескольких метров на соответствующие устройства-сканеры - таким образом, браслет выступит всеобъемлющим электронным идентификатором, например для правоохранительных органов и правительственных и социальных служб, а также может служить средством бесконтактной оплаты и т.п. При любой попытке снять или повредить браслет должен подавать специальный сигнал по связи. Зарядка устройства также должна быть дистанционной через соответствующую гарнитуру.

Представители АО "Перспективные электронные технологии" дали понять тайваньским контрагентам, что в перспективе речь идет о производстве "десятков миллионов" таких устройств для оснащения им всего населения России, которое должно будет носить их постоянно без права снимать. Тайваньская публикация из обсуждений вопроса с представителями российского заказчика делает вывод, что речь идет об идее полной обязательной "чипизации" населения, причем эта "чипизация" будет постоянно действующей и после пандемии коронавируса, поставив все население России под "организованный контроль" и даст возможность постоянно отслеживать местонахождение каждого гражданина РФ. Неношение браслета или его неработоспособность будут рассматриваться как правонарушение. При этом предполагается, что население будет само оплачивать стоимость браслета и его постоянной работы в сотовых сетях в виде своего рода небольшого "налога на безопасность", а также будет обязано поддерживать его работоспособность. "Это будет как электронный паспорт".

В публикации тайваньского журнала со ссылкой нанезываемого представителя разработчика отмечается, что данный заказ стал для Himatek "интересным вызовом" и "проектом с большими перспективами для рынка в глобальном масштабе", поскольку подобные браслеты станут "реальным полным ответом" не только на проблему контроля за карантином во время пандемии коронавируса, но и могут резко снизить уровень преступности, решить проблему пропажи людей без вести, резко упростить контроль за доступом людей на массовых мероприятиях, транспорт, оплату и т.д.

Комментарий bmpd. Согласно имеющимся базам данных, АО "Перспективные электронные технологии" зарегистрировано по адресу: Москва, улица Новгородская, 14А. По этому же адресу находится Государственное унитарное предприятие города Москвы "Специальное предприятие при Правительстве Москвы" (СППМ), которое, как он само само сообщает, "является базовым в сфере материально-технического обеспечения мероприятий гражданской обороны в столице. В задачи предприятия входит эксплуатация объектов гражданской обороны, техническое обслуживание, ремонт и наладка инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений, а также хранение и обслуживание резерва гражданской обороны. Еще одной важной задачей является техническое обслуживание всех видов связи и оповещения, видеотехники и другой электронной техники, объектов административного управления Правительства Москвы и объектов экономики".