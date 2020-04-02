Новейший разведкомплекс 1Б76 "Пенициллин" защитит от артиллерии НАТО

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Комплекс звукотепловой разведки АЗК 1Б76 "Пенициллин" впервые поступит в учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщает Пресс-служба Центрального военного округа.

Войсковая часть дислоцирована в Саратовской области.

"Пенициллин" является уникальной разработкой российского оборонного комплекса. Его предназначение - разведка не только позиций самоходной артиллерии, гаубиц, минометов, реактивных систем залпового огня, но и ракет различного предназначения, в том числе противовоздушной обороны.

"Пенициллин" принимает и фиксирует акустические и тепловые сигналы от орудийных выстрелов и разрывов боеприпасов. Затем оператор получает точные координаты местоположения цели и наносит их в ручном или автоматическом режиме на специальную электронную карту. Время получения координат одиночной цели составляет не более 5 секунд.

Комплекс выполнен на базе вездехода КамАЗ. Имеет выносные звукоприемные и оптико-электронные модули с инфракрасными камерами.

1Б76 "Пенициллин" может работать при температурах окружающей среды от -50 до + 50.