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Независимое военное обозрение

COVID-19 может стать причиной мировой войны

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Иллюстрация Pixabay.com
Иллюстрация Pixabay.com.

Эпидемия коронавируса может привести к мировой войне, если выяснится, что COVID-19 является оружием. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, выступая 28 марта в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Как подчеркнул эксперт, биологическая война является «очень выгодной вещью», так как не позволяет точно установить ее инициаторов. Кургинян указывает на отсутствие достоверных данных о коронавирусе, указывая на «вызывающие вопросы заявления и биографии» их авторов.

Наиболее подозрительными политолог считает выступление директора американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) полковника Роберта Редфилда об обнаружении коронавируса в Америке. 11 марта на слушаниях в Конгрессе США Редфилд заявил, что в стране имеются случаи смертей людей, в отношении которых считалось, что они умерли от осложнений, связанных с гриппом, а позднее выяснилось, что пострадавшие были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Однако появились и версии о том, что данные директора могут подтверждать факт американского происхождения первой жертвы новой инфекции.

На слова полковника немедленно отреагировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он потребовал обнародовать данные, когда в США коронавирусная инфекция поразила первого человека. Дипломат также обратил внимание на статью, рассказывающую о закрытии НИИ инфекционных заболеваний Армии США в Форт-Детрик в августе 2019 года. Ее авторами были ученые канадского «Центра исследований глобализации». В статье также сообщалось о вспышке в США неизвестного острого респираторного заболевания, которое появилось в результате взаимодействия химических веществ, входящих в состав курительных смесей электронных сигарет.

20 марта известный российский эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что, по его мнению, коронавирус SARS-CoV-2 был разработан в 2015 году в Форт-Детрике. В настоящее время в информационном пространстве идет острая полемика ученых США и Китая по вопросу о том, какая страна на самом деле стала реальным источником инфекции. При этом на текущий момент нет достоверных данных, имеет ли коронавирус природное происхождение, или получен в лаборатории искусственным путем.

По некоторым версиям, данные Редфилда косвенно подтверждают, что первым пострадавшим от новой инфекции был американец. «Разговоров много, и нельзя сказать, что это говорят безответственные конспирологи. Можно твердо сказать, что сконструировать такой вирус возможно», - подчеркнул Кургинян.

Если версия об искусственном происхождении коронавируса будет подтверждена, начнется новая мировая война, предупреждает политолог. По его мнению, мир до эпидемии был уже достаточно близок к глобальному конфликту, но рукотворная природа нового смертельного штамма может послужить последней каплей, став искрой на пороховом складе. «Если то, что я говорил про Форт-Детрик и остальное, будет подтверждено высокими специалистами в области вирусологии, а не математиками и театральными режиссерами, тогда мы вползаем в Третью мировую войну. Если нет – то мы на пороге», - заявил Кургинян.

Следует отметить, что российские и мировые специалисты крайне скептически относятся к утверждениям о том, что коронавирус является биологическим оружием. Расшифровка генома COVID-19, проведенная, в том числе, российскими учеными, не показала наличие в нем каких-то подозрительных структурных элементов искусственного происхождения.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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9 комментариев
№1
02.04.2020 08:27
Цитата, q
эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин
Интресно - в СМИ освещают Игоря Никулина как "Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН". Но я что-то не нашел "Комиссию по биологическому оружию ООН". Кто-нибудь слышал о такой или очередной фэйк?
0
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№2
02.04.2020 10:55
Раз уж затронули тему к-вируса, хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу количества умерших в Китае, ну не верится мне как-то в три тысячи. Всё-таки такая плотность населения, плюс полное отсутствие какого либо опыта борьбы с данным видом вируса. Где-то промелькнуло сообщение от сотовых операторов, что с начала пандемии в Китае пропала активность 21 млн. номеров.
0
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№3
02.04.2020 11:11
да по реальной экономики уже нанесён такой страшный удар, что и экономического смысла воевать уже и нет...и без войны экономическое переформатирование во всём мире уже возможно и неминуемо начнётся...протекционизм, уменьшение международной торговли, сокращение туризма, услуг...экономическая мировая война уже идёт по нарастающей...одной истерией в СМИ уже достигли урона, как от реальной бомбёжки...
+3
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№4
02.04.2020 11:46
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
да, думаю там еще тучи жмуриков по квартирам лежит. на пике были рассказы, что люди шли в оборудованные центры(гостиницы), а там им говорили что сори, у нас тут уже ни мест ни врачей не осталось, идите со своими симптомами домой. и они уходили. чо там в бараках заваодов делается скорее всего никто и не смотрел.
кстати интересно что видосики лишь о ситуации вокруг ультробагатых, с квартирами и консьержами. а вот что делается у типичных китайских работяг, что обитают в гигантских общагах без удобств по 12 человек в комнатушке ?
+1
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№5
02.04.2020 11:57
Цитата, А.С.Б. сообщ. №3
.и без войны экономическое переформатирование во всём мире уже возможно и неминуемо начнётся...протекционизм, уменьшение международной торговли, сокращение туризма,
Безусловно,даже если быстро задавим пандемию,то Мир после нее будет другой и экономика стран будет меняться.
0
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№6
02.04.2020 12:01
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Раз уж затронули тему к-вируса, хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу количества умерших в Китае, ну не верится мне как-то в три тысячи
А кто его знает,правду мы не узнаем.
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Где-то промелькнуло сообщение от сотовых операторов, что с начала пандемии в Китае пропала активность 21 млн. номеров.
Первоисточник этой лабуды китайская запрещенная опозиционная газета,ну это типа если верить кавказцентру.
До этого она написал фейк что по выбросам СО2 определили что Китай сжигает сотни тысяч.
+1
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№7
02.04.2020 12:26
Цитата, wedmed5 сообщ. №2
Раз уж затронули тему к-вируса, хотелось бы узнать мнение форумчан по поводу количества умерших в Китае, ...
- да Бог с ними, с китайцами! Что это в макромасштабе меняет? Они то ситуацию пока держат под контролем.

Мне вот другой вопрос более интересен. Не могло ли быть так, что Сибирь ещё в феврале переболела этой заразой (прошла первая волна). А поскольку тестов не делали, то на общем фоне сезонного простудифилиса ничего и не заметили...

Цитата, А.С.Б. сообщ. №3
... да по реальной экономики уже нанесён такой страшный удар, ...
- сейчас ещё недельку самоизоляции добавят и тогда точно кто-то "из мелочи" не выживет...

Хотя, с точки зрения борьбы с локальной эпидемией, увеличение карантина до 14 - 21 дней безусловно имеет смысл. А с другой стороны, - всё равно, рано или поздно  завезут из других стран...

Что будем делать осенью? Ещё одного карантина экономика, да и мы вместе с ней, можем не пережить :)

Цитата, Telnet сообщ. №4
да, думаю там еще тучи жмуриков по квартирам лежит.
- "да чего их басурман жалеть?! Пиши больше!" (с)

+1
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№8
02.04.2020 12:46
Цитата, Peter Tsk сообщ. №7
Хотя, с точки зрения борьбы с локальной эпидемией, увеличение карантина до 14 - 21 дней безусловно имеет смысл. А с другой стороны, - всё равно, рано или поздно  завезут из других стран...
отож...уже не важно, есть тот ковид или его нет...а экономические последствия уже точно будут как от масштабной эпидемии...
Цитата, Peter Tsk сообщ. №7
Что будем делать осенью? Ещё одного карантина экономика, да и мы вместе с ней, можем не пережить :)
ну к затяжной экономической депрессии уже надо, как минимум морально, быть готовым...последствия не на год, и не на два...великая депрессия в США, вот хороший пример для сравнения...(

причём для обывателей более богатых стран, шок будет явно сильнее...у них наших 90х не было...они опыта прохождения через массовое обнищание не имеют...картошку по весне не садили...

ну и нам мало приятного, конечно...потребление по любому упадёт, в разы...но так что совсем никак было, такого ещё не было)...
0
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№9
02.04.2020 12:48
Цитата, Peter Tsk сообщ. №7
Ещё одного карантина экономика, да и мы вместе с ней, можем не пережить :
Переживем,чуму переживали,в начале 20-века испанка + гражданская,плохо будет,но переживем.
0
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