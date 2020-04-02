Одесса требует пиетета

С геологами и турками лучше не шутить

Профессиональный фольклор – неотъемлемая часть всех занятий, связанных с риском. Устное творчество спасателей, моряков, медиков, авиаторов дает и психологический, и воспитательный эффект.

Диспетчер: «Борт такой-то, у вас шасси выпущено?».

Борт: «Так точно. Еще в 1947 году. Я – Ан-2».

Прошли киевскую и кировоградскую зоны... Входим в одесскую.

– Одэсса – контроль, Одэсса – контроль!

Тишина...

– Одэсса – контроль!!!

– Не «Одэсса», а «А-де-са»!!!

Борт Ми-8 с третьего раза не может поднять вездеход на подвеске. Командир просит геологов:

– Мужики, снимите хотя бы гусеницы, все легче будет...

Сказано – сделано! С трудом, но отрывают машину, перевозят на буровую, командир собирается лететь назад. Геологи интересуются: зачем?

– Так за гусеницами же…

– А-а! Да не нужно, мы их внутрь положили.

Во Флориде учились будущие пилоты турецких ВВС. У одного из них в полете заглох двигатель и он трагическим голосом сообщил об этом на базу. Ответ был немедленным: «Турецкий студент, катапультируйтесь!». И каждый турецкий пилот, услышавший команду, катапультировался! В этот день США потеряли шесть A-4 Skyhawk. Один с заглохшим двигателем и пять абсолютно исправных.

Генерал-ракетчик, вернувшись из командировки в США, рассказывал, что во время переезда с одной ракетной базы на другую он сверху увидел водонапорную вышку.

– А я ее знаю, – машинально отметил он вслух.

– Откуда, вы же первый раз в Штатах? – удивился американский коллега.

– У нас на нее наведена баллистическая ракета...

– Зачем? Башня старая и не работает.

– Дело в том, что под ней два тектонических пласта, смещение которых приведет к тому, что Тихий океан затопит Калифорнию…

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года