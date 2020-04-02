Целевое уничтожение: артиллерия в Абхазии становится сверхточной

В Абхазии усилили подразделения российской артиллерии. На вооружение частей одними из первых в ВС РФ поступили новейшие автоматизированные системы управления (АСУ) огнем. Они объединяют в единый контур орудия, минометы, реактивные системы залпового огня, радары наземной разведки, а также авиацию и беспилотники. Противника можно будет уничтожать как обычными, так и высокоточными снарядами. Причем от момента обнаружения цели до ее поражения пройдут считанные секунды. В настоящее время личный состав 7-й военной базы осваивает новинку, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Эксперты отмечают, что модернизированная АСУ — крайне эффективный ответ на возможное укрепление сил НАТО в регионе.

В Абхазии усилили подразделения российской артиллерии. На вооружение частей одними из первых в ВС РФ поступили новейшие автоматизированные системы управления (АСУ) огнем. Они объединяют в единый контур орудия, минометы, реактивные системы залпового огня, радары наземной разведки, а также авиацию и беспилотники. Противника можно будет уничтожать как обычными, так и высокоточными снарядами. Причем от момента обнаружения цели до ее поражения пройдут считанные секунды. В настоящее время личный состав 7-й военной базы осваивает новинку, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Эксперты отмечают, что модернизированная АСУ — крайне эффективный ответ на возможное укрепление сил НАТО в регионе.

Усиление частей в Абхазии проводится не случайно: сейчас недалеко от Тбилиси строится учебно-штабной комплекс Североатлантического альянса. С момента окончания войны в Южной Осетии в 2008 году в Грузии не раз менялось правительство, но стремление этой страны попасть в НАТО оставалось неизменным, отметил в беседе с «Известиями» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— Свою армию Грузия строит по стандартам стран НАТО, а также регулярно проводит учения совместно с ними, — отметил он. — Пока такая политика сохраняется, есть непосредственная военная угроза Абхазии и Южной Осетии, гарантом независимости которых выступает Россия. В такой ситуации модернизация АСУ огнем артиллерии — это малозатратный, но крайне эффективный шаг.

В последние годы ВС РФ удалось воплотить в жизнь концепцию разведывательно-огневых контуров, и АСУ — важная ее часть, подчеркнул военный эксперт.

— Система в режиме реального времени концентрирует всю необходимую информацию, которая поступает от обычных разведчиков, беспилотников и авиации, — пояснил Виктор Мураховский. — Дальше АСУ обрабатывает данные, определяет наиболее важные цели и распределяет их между артиллерийскими батареями или отдельными орудиями. При этом не забывает «рекомендовать» тот или иной вид снарядов для нанесения удара. После получения целеуказания остается только открыть огонь.

С политической точки зрения грузинский участок границы является очень неспокойным, заявил «Известиям» и вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Это государство ведет себя достаточно авантюрно, — считает он. — Оно способно на серьёзные провокации, предвидеть которые просто необходимо. Поэтому создание АСУ вполне оправдано. Особенно, учитывая опыт принуждения Грузии к миру в августе 2008 года.

Российская 7-я военная база была создана в Абхазии именно после «пятидневной войны». Её основой стала 131-я отдельная мотострелковая бригада, усиленная артиллерией и средствами ПВО.

База должна защитить признанную Россией республику в случае повторения грузинской агрессии. Поэтому она в первую очередь получала самое современное вооружение, включая танки Т-90А и бронетранспортёры БТР-82А.

Она стала одним из первых соединений в стране, которое вооружили беспилотными летательными аппаратами нового поколения. Малые БЛА «Стрекоза» были предназначена как для разведки, так и для корректировки артиллерийского огня. Сейчас на вооружении части состоят более современные образцы.

Дрон в помощь

В современных военных конфликтах беспилотники играют большую роль. Они отвечают за разведку и контроль огневого поражения на значительных дальностях в режиме реального времени. Вместе с артиллеристами могут работать БЛА «Орлан-30». Новинка уже прошла проверку в Сирии и на недавних международных учениях «Центр-2019».

Внешне дрон похож на своего предшественника — БЛА «Орлан-10». Но на деле это совершенно новая машина. Известно, что ее стартовая масса около 30 кг, почти в два раза больше, чем у «десятки». Этот дрон может удаляться на расстояние до 300 км от пункта управления при крейсерской скорости в 150 км/ч. Продолжительность полета составляет более пяти часов.

«Орлан-30» способен обнаруживать цели и выдавать их точные координаты с помощью глобальных систем навигации ГЛОНАСС и GPS. Достигнуть снайперской меткости артиллерии помогает лазерная «подсветка» целей.

Важно, что «Орланы-30» могут работать наводчиками для 152 -миллиметровых артсистем, которые используют высокоточные снаряды семейства «Краснополь». Их полет на конечном участке корректируется с помощью лазерной отметки — это позволяет уничтожить цель одним боеприпасом.

«Краснополь» — наиболее массовый российский управляемый артиллерийский снаряд, имеющий максимальную дальность 20 км. Подразделения со сверхточными боеприпасами в первую очередь будут уничтожать особо важные объекты: командные пункты, узлы связи, стартовые позиции ракет, аэродромы. А при необходимости смогут нанести удар по кораблям.

Новинки в деле

Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Михаил Матвеевский рассказал «Известиям», что к концу 2020 года как минимум 70% артиллерии будет представлено новейшими образцами.

Серьезно усилили огневую мощь частей модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», а также крупного калибра — «Торнадо-С». Преимущества данных систем — расширенная номенклатура реактивных снарядов, улучшенные характеристики по точности стрельбы, высокая скорострельность и увеличенная дальность стрельбы.

Поступит в войска на испытания и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ». Он обладает инновационным режимом стрельбы «Шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Этот комплекс — первый шаг на пути роботизации артиллерийских систем. Процессы подготовки к стрельбе в нем осуществляются автоматически.

В ряде опубликованных аналитических работ Пентагон некоторое время назад признавал, что ВС США и стран НАТО отстают от российской армии в развитии отдельных компонентов. В частности, западная бронетехника, средства радиоэлектронной борьбы и артиллерия уступают по своим боевым качествам. С тех пор отечественная артиллерия серьезно нарастила свои возможности.