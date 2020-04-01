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Экипаж подводной лодки ВМС Нидерландов прервал учения из-за заражения коронавирусом

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Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Нидерландов S 808 Dolfijn типа Walrus, задействованная в военно-морских учениях у побережья Шотландии, вернется в Нидерланды раньше, чем планировалось, в связи положительными результатами тестов на коронавирус COVID-19 у восьми членов экипажа, сообщает издание NLTimes.

Дизель-электрическая подводная лодка ВМС Нидерландов S 808 Dolfijn типа Walrus, 2013 год (с) Josh Bennett / ВМС США

В понедельник вечером, 30 марта 2020 года, подводная лодка направилась из Шотландии в Ден-Хелдер (провинция Северная Голландия, Нидерланды) со всеми 58 членами экипажа на борту, говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов.

У одного из военнослужащих с положительным результатом теста на коронавирус проявлялись характерные для Covid-19 симптомы - сухой кашель и повышенная температура. Остальные семь человек ранее так же обращались с аналогичными жалобами. По возвращении в Нидерланды все члены экипажа будут помещены под карантин.

Учения должны были продлиться еще две недели.

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Страны
Нидерланды
Компании
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Военные учения
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