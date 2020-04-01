День (Украина): о геополитических декларациях и реальности

Одной только документальной фиксации курса Украины на вступление в НАТО недостаточно, говорится в статье. Какова ситуация на Украине в сфере стандартов, вооружений и военно-стратегического сотрудничества, выясняет автор, умалчивая, что далеко не все украинцы поддерживают вступление в альянс.

В скором времени будет обнародована стратегия военной безопасности Украины. Об этом недавно сообщили в министерстве обороны. Проект подготовлен на базе уже принятой недавно стратегии национальной безопасности Украины и должен стать центральным документом оборонной политики, в котором курс на НАТО прописан как стратегическая цель.

До увольнения с должности министра обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua говорил, что присоединение к программе расширенных возможностей НАТО перезагружено, ведется активная работа для получения статуса участника, что "позволит глубже интегрироваться в НАТО".

Кроме того, глава директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин сообщил, что военная стратегия Украины, появится через пару месяцев.

Но как военные, так и политики понимают, что документальной фиксации курса Украины на НАТО мало. Стратегический курс - это переход на стандарты и вооружение, а также - военно-техническое сотрудничество, в том числе - создание совместных производств с западными партнерами.

Что мы видим сегодня? Украина получает от стран, входящих в НАТО, определенные вооружения и комплектующие. Так, после того, как госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним, весной прошлого года в Украину прибыла первая партия, состоялся запуск. Поставки будут продолжены и в этом году. Минобороны в рамках системы закупок НАТО приобрело запчасти для ремонта пулеметов, гусениц для бронетехники и лицензию на использование программного обеспечения. Кроме того, от США мы получили в подарок два патрульных катера класса Island и ждем еще три.

Однако сотрудничество нужно углублять. Кое-какие планы даже озвучены. Например, о совместном с Францией выпуске патрульных катеров и локализации производства в Украине. Такой вариант интересен и Великобритании. Так, атташе по вопросам обороны в посольстве Великобритании Тим Вудз рассказал газете "День", что британские производители хотят предложить проекты кораблей, которые могут быть построены на украинских верфях. "Мы уже тесно общались с представителями ВМСУ о стратегии "москитного" флота. Идет речь о скоростных патрульных катерах и средствах класса "река-море". Мы собираемся организовать оборонную торговую миссию в Киеве в конце марта - начале апреля. Ожидается, что в этой миссии примут участие, в частности, некоторые ведущие британские производители морских патрульных катеров", - сообщил он. Но пока это только планы.

Но при этом есть "болевые точки", которые дают о себе знать уже сейчас и будут беспокоить в дальнейшем. Такие, как сотрудничество с Российской Федерацией, которое так и не прекращено.

Из свежих новостей: ГП Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова продолжает закупает алюминий у российских компаний. Недавно было заключено соглашение с "Промышленным обеспечением "Альфа-металл" о поставках около 90 тысяч кг алюминия.

Те же, кому законодательство не позволяет работать с российскими поставщиками и поставлять свою продукцию военного или двойного назначения на ее рынки и кого тщательно контролируют спецслужбы, открыто призывают власть дать возможность "хотя бы" укомплектовать традиционными российскими деталями ту технику, которая стоит недостроенной.

Директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам АО "Мотор сич" Владимир Семенов говорил на одном круглом столе по авиапрому: "Мы поддерживаем нашу государственную политику. Но почему уголь и электроэнергию можно покупать, по космосу работаем, ТВЭЛы покупаем, а авиацию нельзя. Нельзя 200 предприятий - понятно. Но мы уже список сформировали, разослали всем: и в Верховную Раду, и в правительство, и в СНБО - исключите 23 предприятия из санкционного списка, дайте возможность "Антонову" работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите - остановим. Но закроем, по крайней мере, первые пять лет".

Продолжается тесное сотрудничество с Китаем, хотя, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг НАТО "должно быть готово отвечать сразу на много вызовов и угроз одновременно", в том числе - отвечать за последствия, "которые для нашей безопасности имеет подъем Китая", который "уже сейчас имеет второй по величине оборонный бюджет и вкладывает интенсивные инвестиции в развитие новых военных возможностей".

При этом самый острый вопрос в сотрудничестве Украины и Китая стоит вопрос технологий. Поднебесной они нужны, причем - в разных сферах. Когда Китай в 90-х понял, что ему нужен авианесущий флот, некий китайский бизнесмен за 20 миллионов долларов купил тогда авианесущий крейсер в Украине по цене металлолома якобы для использования в качестве ресторана на воде и 20 тонн документации по цене макулатуры. Авианесущий крейсер стал в строй, украинские специалисты отправились работать в КНР, на палубу поставили копии российских Су-30…

Конечно, столь глубокое сотрудничество - вопрос не завтрашнего дня. Но все ждут четких сигналов на геополитическом уровне. И здесь важен каждый сигнал. Кстати, нам их делают и потенциальные покупатели нашей продукции. Так, глава индийской дипмиссии в Киеве Манодж Кумар Бхарти ранее отмечал, что расширение военно-технического сотрудничества с Украиной и планируемый перевод ОПК на стандарты НАТО в Индии рассматривают как фактор повышения надежности украинской оборонной продукции. Выбрав путь в НАТО, правительство должно делать соответствующие шаги, создав условия для кооперации со стратегическими партнерами

Тем не менее, завод "Мотор сич" купили китайские компании. И покупка акций этого производителя авиадвигателей вызвала проблемы с точки зрения геополитики. В 2017 году китайская Beijing Skyrizon Aviation обратилась в Антимонопольный комитет Украины с просьбой разрешить сконцентрировать контрольный пакет акций украинского предприятия. В марте АМКУ должен либо дать "зеленый свет", либо отказать. Администрация президента США неоднозначно дала понять украинскому правительству, что США не рады такой продаже. Американские СМИ со ссылкой на украинского чиновника, который решил не называть свое имя пишут, что решение будет не в пользу китайцев. Китайские медиа в ответ утверждают, что украинский президент Владимир Зеленский принял вышеуказанное решение на основе "геополитических рисков". Но при этом отмечают, что неустойки по данной сделке составляют от 500 миллионов до двух миллиардов долларов США, "за выплату которых никто до сих пор не берет ответственности".

Китайские делегации, в том числе и военные, часто бывают на "Антонове", и по нашей информации, Китай предлагал немалые деньги за то, чтобы мы спроектировали приемника "Руслана" - планер, который потом можно наполнить необходимой "начинкой". По мнению экспертов, ГП "Антонов" оказал "довольно серьезную помощь китайским авиастроителям": при непосредственном участии украинских специалистов в КНР был создан военно-транспортный самолет Y-20 (а кроме того - пассажирский лайнер МА-60 на базе Ан-24). И это только часть военно-технического сотрудничества, которое развивается в рамках Межправительственной украинско-китайской координационной комиссии по вопросам ВТС.

"Антонов" - это тоже болевая точка, хотя она и не столь очевидна, поскольку открытый вопрос о банкротстве или сокращений штата (как это сейчас происходит на "Мотор сиче") не стоит. "Антонов" остается прибыльным госпредприятием. Но только за счет "дочерней" авиатранспортной компании, флот которой способен перевозить крупногабаритные грузы. Само же предприятие никак не может произвести новые самолеты из-за дорогостоящего процесса замены российских комплектующих. "Антонов" быстро вложить в это значительные средства не может, правительство не находит "лишних" денег, которые нужно вложить в такое обновление. И при этом не очень-то стремиться наладить полноценное сотрудничество с западными поставщиками: компания Boeing Distribution Services недавно пожаловалась госконцерну Укроборонпром ("Антонов" подчиняется ему) на паузу в программе замещения. Дочернее предприятие корпорации Boeing предлагало обеспечить наиболее конкурентоспособные цены на запчасти и комплектующие для производства самолетов серии Ан-1х8, но "Антонов" американцев игнорирует, говорится в письме в адрес украинского госконцерна

В госконцерне Укроборонпром уверяют, что предприятию необходимо создать совместное предприятие с одним из мировых гигантов, для чего и планируют "Антонов" корпоратизировать. Мы называем это предприятие болевой точкой поскольку речь идет о крупной компании, которая вынуждена конкурировать с мировыми гигантами. И коллектив "Антонова" боится прихода именно такого конкурента, который будет заинтересован в уничтожении украинского предприятия. Хотя мировая практика показывает, что авиапроизводство не сосредоточено в одной стране и кооперация вполне возможна. В проекте Airbus A400 среди основных участников - Турция с миноритарным пакетом. Завод под Анкарой изготавливает цилиндрические части фюзеляжа.

У многих предположение, что, к примеру, Boeing купит миноритарный пакет "Антонова", вызывает скептицизм. Мол, кто будет инвестировать в предприятие на территории страны, где идет война. Возможно, менеджменту "Антонова" комфортнее общаться с более гибкими китайцами, чем принять прозрачные стандарты западного бизнеса. Но, тем не менее, здесь можно провести параллель с другими компаниями, которые сделали это уже за последние военные годы. Bunge и Cargill построили в украинских портах зерновые терминалы. Boeing не делает всю работу самостоятельно. И, скажем, хвостовую часть истребителя-бомбардировщика F-22 собирают на заводе Lockheed Martin. Украина может быть привлекательной в этом отношении по двум позициям: у нас хороший опыт по конструированию и производству военно-транспортных самолетов и более дешевая в сравнении с западными странами рабочая сила.

Конечно, столь глубокое сотрудничество - вопрос не завтрашнего дня. Но все ждут четких сигналов на геополитическом уровне. И здесь важен каждый сигнал. Кстати, нам их делают и потенциальные покупатели нашей продукции. Так, глава индийской дипмиссии в Киеве Манодж Кумар Бхарти ранее отмечал, что расширение военно-технического сотрудничества с Украиной и планируемый перевод ОПК на стандарты НАТО в Индии рассматривают как фактор повышения надежности украинской оборонной продукции. Выбрав путь в НАТО, правительство должно делать соответствующие шаги, создав условия для кооперации со стратегическими партнерами.

Андрей Муравский