Американцы думают, что воюют с иракскими шиитами, а те указывают на ИГ

«Если США не покинут Ирак, иракский народ заставит их уйти», – Мохсен Резайи

Военная база Эйн Аль-Ассад (Ирак, провинция Анбар), на которой располагаются американские войска – подверглась очередному артиллерийскому обстрелу реактивными снарядами от системы залпового огня БМ-13 («Катюша»). Сообщение о данном инциденте поступило во вторник от военного источника в Багдаде на правах анонимности.

Указанная военная база располагается к западу от города Аль-Рамади. Источник в иракском военном ведомстве проинформировал репортера турецкого агентства Anadolu о том, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, развернутый на территории Эйн Аль-Ассад накануне, перехватил два реактивных снаряда на подлете к базе.

Ранее сообщалось, что батареи ЗРК Patriot были развернуты в понедельник на двух периферийных объектах: на базе Харир близ города Ирбиль и на базе Эйн Аль-Ассад. Кстати, в Багдаде пока никак не комментируют появление американских систем ПВО/ПРО в стране. Напоминаем, что ракетные обстрелы военных объектов в Ираке, на территории которых располагаются американские войска, происходят с определенной периодичностью. И хотя, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эти обстрелы, Вашингтон обвиняет в содеянном шиитскую иракскую милицию, вооружением и подготовкой которой занимается иранская спецслужба «Кудс», организационно входящая в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, также известного под наименованием - Республиканская гвардия).

В свою очередь представители шиитской милиции заявляют, что все обстрелы американских военных объектов в Ираке – это дело рук боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация – запрещена в России), сообщает агентство Shafaq News. При этом Мохсен Резайи (иранский государственный деятель, секретарь Совета политической целесообразности) в своем твиттере размещает посту следующего содержания: «Если Америка не покинет Ирак, иракский народ заставит ее уйти». Другой высокопоставленный иранский чиновник - помощник командующего КСИР (Революционной гвардии) по политическим вопросам бригадный генерал Ядулла Джавани прямо угрожает Америке, указывая, что если она попытается в Ираке перейти от существующего ныне состояния (которое Джавани назвал психологической войной) к реальным военным действиям, то потерпит очередное стратегическое поражение. В настоящее время, по мнению генерала, командование США оказывает лишь жесткое психологическое давление на шиитское сопротивление в Ираке и пытается таким же образом воздействовать на Иран. Эта стратегия, поясняет Джавани, позволяет Вашингтону влиять на политическую атмосферу в регионе. Он также заявил, что Америка ошибочно оценивает свои возможности безнаказанно действовать и далее, так же, как это происходило на протяжении последних 18 лет.

Напоминаем, что политическое руководство Ирака уже не раз обращалось к Вашингтону с требованием, - вывести войска США из страны. Но в ответ на это Пентагон продолжает наращивать свои силы в Ираке.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО