Войти
Независимое военное обозрение

Американцы думают, что воюют с иракскими шиитами, а те указывают на ИГ

102
0
0
Солдат армии США
Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Khalid Mohammed

«Если США не покинут Ирак, иракский народ заставит их уйти», – Мохсен Резайи

Военная база Эйн Аль-Ассад (Ирак, провинция Анбар), на которой располагаются американские войска – подверглась очередному артиллерийскому обстрелу реактивными снарядами от системы залпового огня БМ-13 («Катюша»). Сообщение о данном инциденте поступило во вторник от военного источника в Багдаде на правах анонимности.

Указанная военная база располагается к западу от города Аль-Рамади. Источник в иракском военном ведомстве проинформировал репортера турецкого агентства Anadolu о том, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, развернутый на территории Эйн Аль-Ассад накануне, перехватил два реактивных снаряда на подлете к базе.

Ранее сообщалось, что батареи ЗРК Patriot были развернуты в понедельник на двух периферийных объектах: на базе Харир близ города Ирбиль и на базе Эйн Аль-Ассад. Кстати, в Багдаде пока никак не комментируют появление американских систем ПВО/ПРО в стране. Напоминаем, что ракетные обстрелы военных объектов в Ираке, на территории которых располагаются американские войска, происходят с определенной периодичностью. И хотя, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эти обстрелы, Вашингтон обвиняет в содеянном шиитскую иракскую милицию, вооружением и подготовкой которой занимается иранская спецслужба «Кудс», организационно входящая в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, также известного под наименованием - Республиканская гвардия).

В свою очередь представители шиитской милиции заявляют, что все обстрелы американских военных объектов в Ираке – это дело рук боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация – запрещена в России), сообщает агентство Shafaq News. При этом Мохсен Резайи (иранский государственный деятель, секретарь Совета политической целесообразности) в своем твиттере размещает посту следующего содержания: «Если Америка не покинет Ирак, иракский народ заставит ее уйти». Другой высокопоставленный иранский чиновник - помощник командующего КСИР (Революционной гвардии) по политическим вопросам бригадный генерал Ядулла Джавани прямо угрожает Америке, указывая, что если она попытается в Ираке перейти от существующего ныне состояния (которое Джавани назвал психологической войной) к реальным военным действиям, то потерпит очередное стратегическое поражение. В настоящее время, по мнению генерала, командование США оказывает лишь жесткое психологическое давление на шиитское сопротивление в Ираке и пытается таким же образом воздействовать на Иран. Эта стратегия, поясняет Джавани, позволяет Вашингтону влиять на политическую атмосферу в регионе. Он также заявил, что Америка ошибочно оценивает свои возможности безнаказанно действовать и далее, так же, как это происходило на протяжении последних 18 лет.

Напоминаем, что политическое руководство Ирака уже не раз обращалось к Вашингтону с требованием, - вывести войска США из страны. Но в ответ на это Пентагон продолжает наращивать свои силы в Ираке.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Patriot ЗРК
Похожие новости
13.03.2020
Anadolu (Турция): коалиция во главе с США нанесла удары по иранским объектам в Сирии
22.05.2019
Ормузский фронт с каспийским тылом
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
25.08.2017
Щит и мяч малой сверхдержавы
22.01.2013
Ракеты Patriot превращают Турцию в мишень ответного удара
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ