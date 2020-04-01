Строительство двух БДК проекта 11711 идёт с отставанием от графика

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Строительство пары больших десантных кораблей (БДК) "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" модернизированного проекта 11711 идет с отставанием от графика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" отстает от графика. Причина отставания - несвоевременная передача конструкторской документации на корабли. При этом сроки отставания от графика не уточняются.

Задержка со строительством образовалась из-за несвоевременного предоставления рабочей конструкторской документации проектировщиком

- заявил источник агентства, добавив, что в настоящее время на обоих БДК "идут работы по формированию корпусов".

В пресс-службе "Янтаря" данную информацию комментировать отказались.

Напомним, что третий и четвертый БДК "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" увеличенного до 6-7 тысяч тонн водоизмещения проекта 11711 заложили 23 апреля 2019 года. В церемонии закладки в режиме видеоконференции принял участие президент России Владимир Путин. Во время закладки кораблей Путин заявил, что рассчитывает на то, что намеченные сроки строительства вновь закладываемых кораблей в РФ будут выдержаны, поскольку это имеет огромное значение для обороноспособности страны.

Между тем в пресс-службе "Янтаря" пояснили ситуацию с БДК "Петр Моргунов", возвращенным на предприятие. По данным пресс-службы, корабль вернулся на "Янтарь" по причине успешного окончания очередного этапа ходовых испытаний и для "закрытия нескольких швартовых удостоверений". После их окончания БДК снова вернется в море. Ранее сообщалось, что БДК прервал ходовые испытания по неустановленной причине и вернулся на ССЗ.