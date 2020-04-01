Не только Россию и Китай: кого США боятся в космосе

В США опасаются распространения противоспутникового оружия

В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии. Как представляют себе эксперты будущие инциденты с постановкой активных помех спутникам США, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Лишь немногие страны, в частности, гипотетические противники Соединенных Штатов - Китай и Россия - разрабатывают космическое оружие, которое может физически поразить аппараты орбитальной группировки США. Однако многие страны и негосударственные субъекты все чаще могут осуществлять вмешательство в передачу сигналов от космических аппаратов, используя сравнительно недорогие технологии, предупреждают эксперты в исследовании «Оценки космических угроз - 2020», опубликованном Центром стратегических и международных исследований США 30 марта.

Устройства постановки организованных помех космическим аппаратам и передача ложной информации от GPS «становятся частью повседневного арсенала многих стран», говорится в тексте документа.

«Эти неблагоприятные воздействия на космические аппараты орбитальных группировок могут постепенно стать повседневными явлениями», - отмечается в отчете.

«Похоже, что президент России Владимир Путин перемещается вместе с постановщиками активных помех системе глобального позиционирования в своем кортеже. Складывается впечатление, что Китай подделывает сигналы GPS, чтобы скрыть незаконную деятельность в своих собственных морских портах. Эти факты демонстрируют, насколько важными и интегрированными стали эти возможности на всех уровнях», - пишет старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон, который является соавтором исследования вместе с тремя другими аналитиками.

Частота инцидентов с постановкой помех спутникам и подделкой сигналов от космических аппаратов будет только возрастать, поскольку эти возможности продолжают расширяться и в ближайшие годы станут еще более изощренными, утверждает Харрисон.

«Оценка космических угроз - 2020» - это уже третья ежегодная оценка возможностей противоспутникового оружия Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Доклад основан на информации из открытых источников о деятельности уже состоявшихся космических держав, таких как Китай и Россия, а также о растущих космических амбициях со стороны Франции, Индии и Японии.

Один из выводов исследования заключается в том, что вооруженные силы США должны принять меры для защиты своей орбитальной группировки от растущего числа угроз.

«Мы довольно слабы против непосредственного воздействия противоспутникового оружия на наши космические аппараты. А от лазерного ослепления в принципе трудно защититься», - добавил Тодд Харрисон.

Параллельно с отчетом Центра стратегических и международных исследований США Фонд «За безопасный мир» (Secure World Foundation, SWF) выпустил свой третий ежегодный доклад «Возможности глобального противостояния в космосе: оценки на основании открытых источников» под редакцией директора SWF по планированию программ Брайана Видена и директора офиса в Вашингтоне Виктории Самсон.

В докладе рассматриваются состояние и развитие противоспутникового оружия в России, Китае, США, Индии, Иране и Северной Корее, а также возможности по ведению кибервойн, в ходе которых предполагается деструктивное воздействие на космические аппараты.

«Данные свидетельствуют о масштабных исследованиях и разработках широкого спектра кинетических (деструктивных) и некинетических возможностей противоспутникового оружия во многих странах, - говорится в отчете Фонда «За безопасный мир». - Однако в настоящее время активно в текущих военных операциях используются некинетические возможности».

К примеру, в 2019 году в Китае в сфере разработки противоспутникового оружия (ПСО) произошел весьма интересный сдвиг. Представляется, что Пекин приостановил или, по крайней мере, замедлил разработку и испытание кинетического противоспутникового оружия.

Это может быть связано с тем, что кинетические возможности противоспутникового оружия в достаточной степени уже развиты в Китае, или потому, что кинетическое физическое ПСО является таким оружием, реальное применение которого вызвало бы серьезное международное осуждение, считают в CSIS.

Есть свидетельства, что, начиная с конца декабря 2019 года и до начала января 2020 года, китайский экспериментальный спутник SJ-17 (Shijian-17) перемещен на геостационарную орбиту. Вполне возможно, что это связано с разработками, испытаниями и применением некинетического физического и радиоэлектронного противоспутникового оружия.

Оперативное развертывание китайских лазерных установок, способных ослеплять спутники США, кажется неизбежным, если это еще не произошло, сообщается в отчете Центра стратегических и международных исследований. Кроме того, Китай становится все более смелым благодаря своим возможностям по радиоэлектронному подавлению космических аппаратов и генерированию ложных сигналов. Вероятно, Пекин использует эти технологии для сокрытия незаконной деятельности на своем побережье или в Южно-Китайском море.

В 2020 году вполне можно предположить, что в Китае инструменты по постановке помех космическим аппаратам и подмене сигналов от спутников будут и впредь использоваться в зонах конфликта и в серых зонах, таких как Южно-Китайское море и, возможно, даже для сдерживания протестов в Гонконге, считают в CSIS.

Китайские кибератаки против космических систем либо пока не обсуждались публично, либо не происходили в 2019 году. Однако это не означает, что Китай не способен использовать киберсредства для атаки на уязвимые космические системы или отказался от наращивания усилий в этом направлении, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований США.

В то время как Советский Союз разрабатывал противоспутниковое оружие только в двух из четырех категорий - кинетическое и некинетическое физическое воздействие (средства РЭБ и кибервоздействия, по мнению CSIS, в тот период не создавались в виде каких-либо финишных разработок) - Россия инвестирует средства в последние десять лет во все четыре сферы противоспутникового оружия (ПСО).

Имеются данные, свидетельствующие, что Россия разрабатывает противоспутниковые ракеты, уже провела испытания ПСО и активно внедряет целый ряд технологий ПСО спустя более чем 50 лет после того, как Советский Союз стал первым и единственным государством, способным уничтожить космический аппарат вероятного противника на околоземной орбите, отмечает CSIS.

Россия на основе достижений Советского Союза и их дальнейшего творческого развития создала некинетическое ПСО и возродила лазерное оружие в виде комплекса «Пересвет».

Только за последние несколько лет Россия стала одним из крупнейших в мире государств, которое якобы ведет радиоэлектронные войны в космическом пространстве, глушит и подменяет сигналы спутниковой связи в зонах конфликтов и на своей собственной территории, отмечается в отчете CSIS.

Хотя это трудно проверить, Россия также почти наверняка способна нацеливаться на спутники и связанные с ними наземные станции через уязвимые компьютерные сети. С каждым новым средством, которое добавляется в российский арсенал с 2018 года, становится ясно, что страна вновь сосредоточилась на развитии и сохранении своих способностей разрушать, ухудшать или уничтожать активы своих противников на околоземных орбитах, резюмирует Центр стратегических и международных исследований США.

Михаил Ходаренок