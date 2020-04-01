The Drive (США): экипаж российской АПЛ в карантине после обнаружения коронавируса

Личный состав второй подводной лодки и плавучей мастерской также находится на карантине, что подчеркивает опасность, которую представляет коронавирус для военно-морских сил всех стран мира. По мнению автора, кремлевское руководство, включая президента Владимира Путина, не придавало должного значения вирусной инфекции.

Весь экипаж одной из восьми российских атомных подводных лодок проекта 949А, вооруженных крылатыми ракетами, отправлен на карантин из-за опасений, что моряки могли заразиться новым коронавирусом COVID-19. Это подчеркивает весьма серьезные последствия, которые быстро разрастающаяся пандемия может оказать на боеготовность вооруженных сил во всем мире, включая американские.

Работающее в северном портовом городе Мурманске российское онлайновое информационное агентство "Би-порт" (B-port) первым сообщило о том, что экипаж подводной лодки с 26 марта 2020 года находится на карантине. Командование российского ВМФ приняло это решение после того, как узнало, что побывавший на лодке по делам гражданский специалист ранее вступал в контакт с человеком, у которого подтвердился диагноз COVID-19.

"Орел" приписан к базе подводных лодок в Большой Лопаткиной губе, которая входит в состав пункта базирования Западная Лица на Кольском полуострове. Эта база расположена северо-западнее Мурманска и закрытого города Североморска, где размещается штаб российского Северного флота.

Непонятно, сколько именно моряков и гражданских лиц, работающих в Большой Лопаткиной губе, попали на карантин. Но известно, что экипаж проекта 949А обычно составляет 110 человек. Агентство "Би-порт" также сообщило, что режим изоляции введен для личного состава второй субмарины, название которой не сообщается, и для плавмастерской, пришвартованных рядом с "Орлом". Это вызвано тем, что их экипажи тоже могли заразиться коронавирусом.

"Орел" - одна из восьми подводных лодок проекта 949А "Антей", которые еще с советских времен находятся в составе российского флота. Две из них проходят глубокую модернизацию до уровня проекта 949АМ. Девятая лодка под названием "Белгород" достраивается по специальному проекту 09852.

В настоящее время "Орел" - одна из трех лодок своего класса, находящихся в строю в составе Северного флота. Вторая и третья называются "Воронеж" и "Смоленск". Лодки этого проекта "Тверь", "Омск" и "Томск" приписаны к Тихоокеанскому флоту.

Субмарины проекта 949А начали поступать на службу в советский ВМФ в 1980-х годах и до сих пор составляют основу российской группировки ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми). У этих субмарин характерный широкий корпус, а вернее, два корпуса - внешний и внутренний. В двух длинных отсеках между корпусами размещены пусковые установки для 12 массивных противокорабельных крылатых ракет П-700 "Гранит" в каждом. У этих лодок также имеется четыре торпедных аппарата калибра 533 миллиметра, которые могут осуществлять пуск тяжелых торпед и уникальных противолодочных ракето-торпед РПК-6 "Водопад".

Усовершенствованные лодки проекта 949АМ будут оснащены новой пусковой системой, способной производить пуск более современных ракет, в том числе сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет П-800 "Оникс" и крылатых ракет для поражения наземных целей "Калибр". Согласно имеющейся информации, новые пусковые установки также смогут осуществлять пуски загадочных гиперзвуковых крылатых ракет 3М22 "Циркон".

Но пока шестая часть личного состава лодок проекта 949А выведена из строя невидимым врагом COVID-19. В связи с этим возникают вопросы о том, как данный вирус может повлиять на деятельность флотов в будущем, в предстоящие недели и месяцы. Если он распространится и заразит экипажи российских субмарин с баллистическими ракетами, это серьезно подорвет силы ядерного сдерживания и второго удара. Наше издание уже писало об опасностях вируса для ВМС США, но те же самые факторы действуют и в отношении российского флота.

Моряки на борту надводных и подводных кораблей живут и работают в стесненных условиях, а COVID-19 уже показал, как быстро он может распространяться. В ВМС США уже отмечено несколько случаев заражения на разных кораблях. Прежде всего, это относится к авианосцам типа "Нимиц", действующим в Тихоокеанском регионе. С этой проблемой могут столкнуться флоты всего мира.

30 марта Министерство обороны Нидерландов сообщило, что ударная подводная лодка "Дельфин" возвращается на базу на две недели раньше срока, так как у восьми членов экипажа подтвержден диагноз COVID-19. Симптомы заболевания появились еще как минимум у 15 моряков. По возвращении в Нидерланды весь экипаж посадят на карантин.

Официальная газета российского Министерства обороны "Красная звезда" 30 марта сообщила, что в российских вооруженных силах на COVID-19 проверено более 3 700 человек, и во всех случаях инфекция не подтверждена. Точность этого сообщения вызывает определенные сомнения, но даже если информация соответствует действительности, ситуация в ближайшем будущем вполне может измениться. Кремлевское руководство, включая президента Владимира Путина, не придавало должного значения вирусной инфекции, но за прошедшую неделю количество подтвержденных случаев в стране резко возросло.

За последние 24 часа российский центр по борьбе с коронавирусом сообщил о 302 новых случаях. Таким образом общее количество инфицированных в стране составило 1 836 человек. Москва ввела режим полной изоляции, но согласно поступающим сообщениям, реализовать эти меры на практике властям плохо удается.

Пока непонятно, поможет ли карантин, которому подверглись экипажи "Орла", второй субмарины и плавмастерской в губе Большая Лопатка, предотвратить распространение эпидемии и заражение других моряков. Чем бы ни закончилась эта история в Мурманской области, уже сейчас понятно, какую серьезную угрозу боеготовности флотов всего мира представляет COVID-19.

Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick)