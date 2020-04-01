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Известия.ru

В ВС РФ рассказали об особенностях очередного весеннего призыва

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ни одного случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 в Вооруженных силах России к настоящему моменту не зарегистрировано, а в Министерстве обороны принимаются все необходимые меры с целью недопущения распространения инфекции среди личного состава. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«С этой целью призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами», — отметил Бурдинский в интервью, текст которого опубликован на сайте «Красная звезда» во вторник, 31 марта.

По его словам, также организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Призывники, у которых будут выявлены повышенная температура тела и признаки простуды, в здания военных комиссариатов допускаться не будут.

Кроме этого, в помещениях будут усилены режимы проветривания и обеззараживания, также предполагается проведение регулярной дезинфекции всех предметов, к которым часто прикасаются люди: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Автотранспорт, использующийся для перемещения призывников к сборным пунктам, также будет проходить специальную обработку.

Бурдинский отметил, что для новобранцев будет организован комплекс карантинных мероприятий, которые займут не менее двух недель. В этот период личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих. Также предусмотрено проведение регулярной термометрии прибывших военнослужащих — не реже трех раз в сутки. Все, у кого будут отмечены признаки ОРВИ, будут немедленно изолированы.

Для призывников, которым положена отсрочка от призыва, будут предусмотрены отдельные часы приема, добавил генерал-полковник.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometers на 31 марта, во всем мире зарегистрировано 802 567 заболевших, скончались 39 019 пациентов.

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