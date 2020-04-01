Регионы поставили под сомнение президентский указ о весеннем призыве с 1 апреля

В некоторых российских регионах переносится весенний призыв в армию, который согласно указу президента РФ Владимира Путина должен начаться с 1 апреля.

На заседании правительства Санкт-Петербурга военный комиссар города Сергей Качковский заявил, что военные комиссариаты в целом готовы с 1 апреля начать работу по оповещению граждан о призыве на военную службу, но, как отметил он, в соответствии с указаниями Генерального штаба ВС РФ, эти мероприятия приостановлены до особых указаний. Предварительно, первая отправка к месту прохождения военной службы будет проведена после 20 мая.

По словам Качковского, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, «призывные пункты укомплектованы необходимым имуществом и инструментами, направлена заявка с просьбой оказать содействие по обеспечению призывных пунктов дополнительными медицинскими средствами, которые позволили бы организовать профилактические меры по противодействию Covid-19».

Мэрия Уфы сегодня также распространила сообщение, в котором говорится, что «весенний призыв юношей в ряды Вооруженных сил РФ в Республике Башкортостан стартует не с 1 апреля, как это было запланировано ранее». «В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, начало призывной кампании решили перенести предварительно на 13 апреля. Отправка будущих защитников на сборный пункт Республики Башкортостан запланирована с 20 мая. Военно-врачебная комиссия по освидетельствованию кандидатов в военно-образовательные учреждения временно не работает», — пояснили в городской администрации.

В Архангельской области работа призывных комиссий начнется после 12 апреля, пояснил военный комиссар в регионе Валерий Мирон. «Призыв, согласно указу президента РФ, начинается 1 апреля. Но в связи со сложной вирусной обстановкой призывные комиссии региона начнут работу после 12 апреля. Все вопросы согласованы с Минздравом области», - отметил он.

EADaily сообщало, 30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в РФ с 1 апреля по 15 июля.