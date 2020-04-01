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Российская газета

В Петербурге из-за коронавируса приостановлен военный призыв

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Отправка в армию призывников из Петербурга начнется не ранее 20 мая, сам весенний призыв продлится в городе с 1 апреля до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на военного комиссара Санкт-Петербурга Сергея Качковского.

Ожидается, что всех призывников будут тестировать на COVID-19. Все необходимые дезинфицирующие средства и индивидуальные средства защиты у военного комиссариата имеются.

Ожидается, что в весенний призыв-2020 попадут 2988 жителей Петербурга, при этом 500 солдат должны быть с высшим образованием. Призывников ждут и в научные роты.

В целом же по стране планируется призвать 135 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.


Вера Черенева (Санкт-Петербург)

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Научная рота
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