Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

Российские призывники (весенний призыв стартует в стране в среду 1 апреля) в связи с распространением коронавирусной инфекции отправятся к местам военной службы не раньше 20 мая. Об этом стало известно во вторник.

"В сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса внесены коррективы", - говорится в публикации свежего номера газеты "Красная звезда" (официальный печатный орган военного ведомства).

Отмечается, что согласно решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, к местам военной службы первые призывники отправятся только 20 мая.

Напомним, весенний призыв в Российскую армию из-за пандемии коронавируса отменять не стали. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек. К слову, столько же молодых людей были призваны во время весенней кампании-2019. В рамках осеннего же призыва в армию отправились 132 тысячи юношей.

Стоит отметить, что в армии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. "Сегодня главная задача, которая стоит перед Вооруженными силами РФ, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих", - отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Иван Петров