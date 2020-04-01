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Российская газета

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

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Источник изображения: rg.ru

Российские призывники (весенний призыв стартует в стране в среду 1 апреля) в связи с распространением коронавирусной инфекции отправятся к местам военной службы не раньше 20 мая. Об этом стало известно во вторник.


"В сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса внесены коррективы", - говорится в публикации свежего номера газеты "Красная звезда" (официальный печатный орган военного ведомства).

Отмечается, что согласно решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, к местам военной службы первые призывники отправятся только 20 мая.

Напомним, весенний призыв в Российскую армию из-за пандемии коронавируса отменять не стали. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек. К слову, столько же молодых людей были призваны во время весенней кампании-2019. В рамках осеннего же призыва в армию отправились 132 тысячи юношей.

Стоит отметить, что в армии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. "Сегодня главная задача, которая стоит перед Вооруженными силами РФ, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих", - отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.


Иван Петров

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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