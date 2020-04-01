На десантном корабле "Иван Грен" ликвидировали условный пожар

Экипаж большого десантного корабля "Иван Грен" боролся с условным пожаром. Члены аварийно-спасательных групп отработали порядок действий при ЧП.

Моряки продемонстрировали полный комплекс мероприятий в борьбе за живучесть корабля, сообщила пресс-служба Северного флота. Военнослужащие обнаружили возгорание, провели разведку аварийного отсека, потушили пожар и ликвидировали его последствия.

В учениях экипаж использовал различные средства пожаротушения, в том числе и специальный ранцевый генератор высокократной пены ГВПП-100. Его используют при возгораниях с помощью химической струи или воздушно-механической пены. Члены экипажа проверили также свои навыки по использованию дыхательных аппаратов. Их применяют при задымлении помещений корабля.

"Иван Грен" - большой десантный корабль проекта 11711. Построен на судостроительном заводе "Янтарь". Вошел в состав Северного флота 20 июня 2018 года. Водоизмещение - 5 тысяч тонн. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 100 военнослужащих. Несет радиоэлектронное вооружение, зенитную артиллерию, два вертолета Ка-29 в палубном ангаре.

Светлана Цыганкова