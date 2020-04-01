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ЦАМТО

Тайвань и США согласовали стоимость закупки ПЗРК "Стингер"

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Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger.
Источник изображения: © United States Marine Corps.

ЦАМТО, 31 марта. По информации тайваньских СМИ, представители США и Тайваня согласовали стоимость ранее запрошенных ПЗРК "Стингер", которые могут быть поставлены к концу марта 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года Госдепартамент США принял решение одобрить поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 250 ракет ПЗРК FIM-92F Block.1, 108 прицельно-пусковых устройств, 108 средних тепловизионных прицелов MTWS (Medium Thermal Weapon Sight), 108 систем опознавания "свой-чужой", а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 223,56 млн. долл.

По информации Liberty Times, командование Сухопутных войск Тайваня 17 марта согласовало выделение 6,49 млрд. тайв. долл. (215 млн. долл.) на закупку своей доли оборудования для ПЗРК. Общая стоимость покупки при этом оценивается в 13,37 млрд. тайв. долл. (442,25 млн. долл.).

Первоначально закупка ПЗРК "Стингер" планировалась для оснащения ВМС Тайваня. Командование флота планировало разместить все новые комплексы на борту кораблей и базах морской пехоты. Тем не менее, позднее командование СВ Тайваня также заявило о необходимости модернизации имеющегося арсенала ПЗРК "Стингер", охарактеризовав FIM-92F как эффективный способ сдерживания НОАК. Как отмечается, новые ПЗРК значительно усилят противовоздушную оборону в ближней зоне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Stinger
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