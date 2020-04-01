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Российская газета

Новая версия БМП-1 с усиленной защитой замечена в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии впервые засветилась новая версия БМП-1 со значительно усиленной защитой от гранат РПГ.

В материале о реактивной установке "мини-ТОС" помещена фотография этой редкой боевой машины, созданной военнослужащими правительственных войск. Рядом с ней видна "единичка" с противокумулятивными экранами.

На новом снимке детали конструкции можно разглядеть более подробно. Решетки смонтированы от корпуса на довольно-таки значительном расстоянии, что существенно увеличивает габариты бронемашины. Такое конструктивное решение в определенных условиях способно затруднить маневрирование, однако благодаря этому существенно снижается эффективность боевых частей вражеских боеприпасов.

Впереди виден также своеобразный "бампер" в виде стальной балки. Не забыли предпринять меры по повышению защиты башни с 73-мм орудием 2А28 "Гром".

Эта не первая попытка сирийских военных доработать свои "бэхи". В разные годы появлялись различные, в том числе и экзотические конструкции. Например, можно вспомнить вариант с так называемой "уголковой защитой", "боевые бочки", которые внедрили в 105-й бригаде Республиканской гвардии. Или "многобашенные пустынные крейсеры", активно воевавшие осенью минувшего года.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2A28
БМП-1
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