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РИА Новости

Трамп продлил санкции из-за киберугроз, в которых обвиняют Россию

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS / Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа от 2015 года, который предусматривает введение санкций в ответ на киберугрозы для Соединённых Штатов и по которому вводились санкции против России за "вмешательство в выборы".

"Эти существенные злонамеренные кибернетические действия продолжают представлять собой необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - говорится в уведомлении, которое подписал президент.

Первоначально указ о введении санкций за киберугрозы в адрес США был подписан президентом Бараком Обамой 1 апреля 2015 года (Россия там не упоминалась). В развитие этого документа 28 декабря 2016 года был подписан еще один указ, в приложении к которому были указаны ФСБ РФ, Главное управление Генштаба ВС РФ и ряд других организаций и их лиц, ответственных, по мнению американских властей, за кибератаки на США. Позднее эти обвинения были зафиксированы по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое он проводил в 2017-19 годах.

Россия обвинения в кибератаках и вмешательстве в выборы отрицает, называя их бездоказательными.

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