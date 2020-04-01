"Оборонка" против вируса: как справляются с COVID-19 предприятия ОПК

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пандемия нового коронавируса COVID-19 уже парализовала работу многих компаний не только в России, но и по всему миру. В основном это коснулось предприятий малого и среднего бизнеса, тогда как у крупных российских корпораций, в особенности занимающихся исполнением гособоронзаказа, ситуация пока находится под контролем. О том, как предприятия отечественной "оборонки" справляются с работой в условиях распространения инфекции – в материале РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

Во всех странах, где зарегистрированы случаи заражения, предпринимаются разные меры. В Китае удалось в короткие сроки справиться с пиком распространения инфекции благодаря жесткому карантину. В Европе, к сожалению, COVID-19 продолжает распространяться достаточно быстрыми темпами. В России же ситуация находится под контролем благодаря своевременному решению властей о полной самоизоляции граждан в городах, где инфекция распространяется быстрее всего. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин ввел этот режим с 30 марта. Согласно его распоряжению, выходить из дома разрешено за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. Аналогичные меры действуют и во многих других регионах страны.

Помимо градоначальников и глав регионов, меры по предотвращению распространения инфекции вводят и руководители крупных промышленных предприятий, в том числе задействованных в исполнении гособоронхзаказа. Некоторые руководители отправляют сотрудников на "удаленку", кто-то организовывает работу в несколько смен, чтобы не предприятиях не было большого скопления людей одномоментно, а какие-то компании и вовсе временно перестали работать, надеясь на то, что после победы над коронавирусом удастся при помощи догонных графиков и работы в три смены наверстать упущенное.

Негативных последствий пока не видим

Крупнейшая российская госкорпорация "Ростех", в состав которой входит большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса, решает проблемы по мере их поступления и пока что не видит негативных последствий от сложившейся ситуации. Напротив, руководство компаний, входящих в Ростех, мобилизует силы и средства для вывода на рынок новой продукции, которая необходима для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать нынешнее положение дел, в госкоропрации сообщили, что Ростех готов предложить высокотехнологичные решения, позволяющие эффективно бороться с распространением инфекции. Прежде всего, это стационарные и переносные обеззараживатели воздуха, тепловизоры для определения людей с повышенной температурой в местах интенсивного трафика и др. Также предприятия готовы поставить в необходимых количествах аппараты ИВЛ, их производство сейчас наращивают дочерние холдинги Ростеха - "КРЭТ" и "Швабе".

Специально для защиты медиков "дочка" Ростеха "Росхимзащита" разработала противовирусный комбинезон. Испытания показали, что костюм гарантирует эффективную защиту от биологических угроз, в том числе вирусов. К слову, стоить такой костюм будет около двух тысяч рублей, а купить его смогут даже физлица.

Говоря о мерах по недопущению распространения COVID-19, которые принимаются непосредственно на предприятиях, в пресс-службе сообщили, что "работа идет в штатном режиме". "Принимаются все необходимые меры для повышения уровня защиты персонала и организации бесперебойной работы предприятий промышленности. Существенных негативных последствий мы пока не видим", - сказали в госкорпорации.

Кроме того, отметили там, Ростех успевает оперативно реагировать на ситуацию в мире и вносить коррективы в работу с поставщиками. "Там, где необходимо, проработаны альтернативные источники комплектующих, в частности, китайских. Также делается все, чтобы текущая ситуация не повлияла на выполнение контрактных обязательств перед зарубежными заказчиками. В частности, в условиях затрудненных взаимных визитов в рамках военно-технического сотрудничества усилены контакты по линии постояннодействующих представительств Ростеха за рубежом и представительств иностранных партнеров в России. Об отмене или срыве обязательств по действующим экспортным контрактам речи не идет", - пояснили в пресс-службе.

Испытание выдержим

В свою очередь, в компании "РТИ", занимающейся созданием радиолокационных станций для системы предупреждения о ракетном нападении и противоракетной обороны, а также системами для контроля космического пространства, также рассчитывают на своевременное выполнение всех контрактных обязательств и прилагают для этого все усилия, но, тем не менее, отмечают возможные сложности в организации работ.

"Группа компаний РТИ работает в соответствие с графиками, утвержденными контрактами. В случае если будут приняты более жесткие карантинные меры, мы будем соблюдать рекомендации и постановления федеральной и исполнительной власти. Определенные сложности в организации работ, безусловно, будут, часть наших контрагентов уже заявляет об изменении сроков исполнения контрактов, да и волатильность курсов валют не пойдет на пользу. Однако мы прилагаем максимум усилий по исполнению своих обязательств и уверены, что достойно выдержим это испытание", - заявили РИА Новости в пресс-службе "РТИ".

Отвечая на вопрос о мерах по нераспространению коронавируса, которые предпринимаются на предприятиях, входящих в "РТИ", в компании отметили, что выполняют все требования руководства страны.

"На нашей основной площадке в Москве установлены санитайзеры, каждый день происходит замер температуры у работников, прибывающих в здание. Работает медицинский кабинет, где можно проконсультироваться с врачом при любом недомогании. Выполняются все рекомендации оперативного штаба города Москвы по борьбе с вирусом. С 25 марта все сотрудники старше 65 лет, не занимающие критично важные должности для продолжения работы предприятий, отправлены на больничные и в отпуска. Сотрудники, прибывшие из-за границы, соблюдают режим самоизоляции на дому", - сказали в "РТИ".

Скажем массовости - нет

Режим повышенной готовности веден и на предприятиях судостроительной отрасли России. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по приказу ее президента Алексея Рахманова создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса и утвержден план мероприятий по защите работников ОСК от этой инфекции. В настоящее время этот план включает 26 пунктов, но будет оперативно корректироваться с учетом вводимых руководством страны новых мер по недопущению распространения вирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Среди уже реализованных мероприятий можно выделить: ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки, покупку средств индивидуальной защиты и специального оборудования для контроля температуры тела работников, организацию системного информирования о мерах личной безопасности, проведение частой влажной уборки и дезинфекции помещений, обработку специальными средствами транспорта, доставляющего персонал до места работы и так далее.

Кроме того, в корпорации отменены зарубежные командировки, минимизированы деловые поездки по территории России и отложены все массовые мероприятия. В общем, предпринимается максимум усилий, чтобы сохранить здоровье людей и при этом обеспечить выполнение всех контрактных обязательств в полном объеме.

Мнение эксперта

Комментируя ситуацию в оборонно-промышленном комплексе России, главный редактор журнала "Оборона России" Ирина Кирина выразила уверенность, что резервы предприятий "оборонки" позволят продолжать работу в штатном режиме и выполнить все взятые на себя обязательства.

"Предприятия, которые задействованы в производстве продукции по гособоронзаказу, конечно, будут работать в штатном режиме. На каждом предприятии есть запас комплектующих, которые необходимы для выполнения госконтрактов, поэтому вопрос остановки производства не стоит. Безусловно, со временем, может возникнуть проблема нехватки тех или иных деталей, но, прежде чем говорить об этом, нужно понять, сколько продлятся меры, которые государство вынуждено предпринимать, чтобы заболевание не распространялось", - сказала Кирина РИА Новости.

Она отметила, что с этой проблемой столкнулись не только российские предприятия, но и компании стран-партнеров и потенциальных противников. "Коронавирус уравнял условия для всех игроков рынка вооружений. Теперь задача нашей промышленности и государства как можно быстрее решить проблему распространения нового вируса, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями", - отметила собеседница агентства.

Отвечая на вопрос о том, на какой срок компаниям ОПК хватит резерва комплектующих, Кирина сообщила, что на всех предприятиях ситуация разная. "В целом, насколько мне известно, неделя, две и даже месяц не станут глобальной проблемой для нашей оборонки. Она совершенно точно справится и будет работать. Но даже если и возникнут трудности, то наверняка государство поддержит предприятия, от которых будет зависеть выполнение ГОЗ, в том числе малый и средний бизнес, работающий в сфере обороны и безопасности нашей страны", - резюмировала эксперт.