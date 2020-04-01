"Скрытый смысл". В ОАК расшифровали цифры в названии истребителя Су-57

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, откуда взялись цифры в названии истребителя пятого поколения Су-57, пишет РИА Новости.

""Су" взято, естественно, от разработчика и производителя – компании "Сухой". Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 – это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7 – счастливая для "суховцев", демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения – Су-27"", – говорится в статье, опубликованной в корпоративном журнале "Горизонты".

Су-57 (ранее ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа.

Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце прошлого года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться.

После инцидента гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.

Ранее радио Sputnik сообщило, что полеты Су-57 сняли на видео.