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РИА Новости

"Скрытый смысл". В ОАК расшифровали цифры в названии истребителя Су-57

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Истребитель Су-57.
Истребитель Су-57.
Источник изображения: tass.ru

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, откуда взялись цифры в названии истребителя пятого поколения Су-57, пишет РИА Новости.

""Су" взято, естественно, от разработчика и производителя – компании "Сухой". Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 – это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7 – счастливая для "суховцев", демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения – Су-27"", – говорится в статье, опубликованной в корпоративном журнале "Горизонты".

Су-57 (ранее ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа.

Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце прошлого года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться.

После инцидента гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.

Ранее радио Sputnik сообщило, что полеты Су-57 сняли на видео.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Компании
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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