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РИА Новости

Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М

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Летчик-испытатель Анри Наскидянц
Летчик-испытатель Анри Наскидянц.
Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - очень мягко управляется, заявил заслуженный летчик-испытатель России Анри Наскидянц, который поднимал машину в первый полет.



"Я остался доволен полетом на Ту-160М. Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, грубо говоря. Мягкий самолет, очень приятный. Сама машина имеет ручку управления, и по управляемости она ближе самолету более легкому, хотя является самым тяжелым стратегическим ракетоносцем", - сказал Наскидянц в опубликованном "Туполевым" видеоролике.

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет в начале февраля. Он проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты.

В рамках глубокой модернизации на Ту-160М было установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
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