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Российская газета

Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс

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С 3 апреля граждан начнут информировать с помощью смс-сервисов и единого портала госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина. Данные будут передаваться в правоохранительные органы для принятия превентивных мер.


Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 30 марта обеспечить работу на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) электронной формы для предоставления российскими гражданами, прибывающими в страну, сведений о себе, в том числе об адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на время самоизоляции или карантина.

Лица, подавшие в МИД заявления о возвращении в Россию, будут получать смс-оповещения, что они должны заполнить электронную форму на портале госуслуг до прохождения пограничного контроля. Такое же информирование предусмотрено для граждан, прибывших на территорию России, по факту регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной связи.

Минкомсвязи, МВД России, Минздраву, Роспотребнадзору и Федеральному медико-биологическому агентству поручено обеспечить контроль за соблюдением гражданами условий карантина с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ. С 3 апреля система будет через смс-сообщения предупреждать граждан о допущенных нарушениях и передавать информацию в ведомства для принятия мер.

Кроме того, с 1 апреля сведения из анкет, заполненных вернувшимися в страну лицами, станут автоматически поступать в Фонд социального страхования для дистанционного оформления электронных листков нетрудоспособности.


Владимир Кузьмин

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Россия
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Минкомсвязь России
Проекты
Медицина
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