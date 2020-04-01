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РИА Новости

Совфед предоставил правительству право вводить режим ЧС

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Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совфед на внеочередном заседании во вторник одобрил закон о праве кабмина вводить режим ЧС на всей территории страны.

Изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, говорится в законопроекте.

В частности, предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Законом предлагается наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

Также правительство в случае ЧС может вводить ограничения на оптовую и розничную торговлю медизделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, предусматриваются особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Законом предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению в 2020 году новых случаев для закупок у единственного поставщика. Также предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон контракта обстоятельства.

Помимо этого, предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

Также устанавливается возможность для кабмина вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кроме того, предусмотрена поддержка туроператоров. Законом вводится новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства РФ по каждой "закрытой" стране.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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