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ТАСС

Роскосмос запустит 25 апреля с Байконура ракету Победы

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Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

На ракету-носитель "Союз-2.1а" будет нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения георгиевской ленты и орденов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1а" будет запущена с Байконура 25 апреля со специальными наклейками к 75-летию Победы. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14", сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, пуск будет посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "В частности, на ракету-носитель "Союз-2.1а", которая получила название "Ракета Победы", будет нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны", - отметили в Роскосмосе.

На борт грузового корабля поместят информацию, собранную в рамках акции "Бессмертный полк на МКС", которая стартовала во "ВКонтакте". Также "Прогресс" доставит на станцию более 2,5 т грузов различного назначения, в том числе 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов.

В укладке грузового отсека - 1,35 тонны грузов, среди которых "контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем Международной космической станции", приборы для проведения экспериментов и вода в баках системы "Родник", сказали в Роскосмосе.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 04:51 мск 25 апреля с площадки номер 31 космодрома Байконур. Его полет к МКС пройдет по сверхбыстрой трехчасовой схеме. Стыковка с модулем "Звезда" предварительно запланирована на 08:13 мск.

Ожидается, что на борту МКС в этот момент будут находиться российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, старт которых на орбиту запланирован на 9 апреля.

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