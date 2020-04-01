NASA запустит новую миссию для исследования бурь на Солнце

Она стартует не раньше 1 июля 2023 года

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Американское космическое агентство рассказало о новой исследовательской миссии, с помощью которой NASA планирует изучать, как на Солнце образуются солнечные бури. Благодаря программе SunRISE ученые хотят лучше понять устройство Солнечной системы и защитить астронавтов, которые будут отправляться на Луну и Марс, пишет пресс-служба NASA.

"Мы рады добавить новую миссию к нашему космическому флоту. Она поможет нам лучше изучить Солнце и то, как наше светило влияет на пространство между планетами, - сказала Никки Фокс, глава гелиофизического управления NASA. - Чем больше мы знаем о том, как Солнце влияет на космическую погоду, тем в большей степени мы сможем оградить астронавтов и космические корабли от этого влияния".

Миссия будет включать в себя шесть микроспутников размером с тостер, которые будут работать как один телескоп. Ее назвали SunRISE - сокращение от Sun Radio Interferometer Space Experiment - космический эксперимент по исследованию Солнца при помощи радиоинтерферометра. На миссию NASA выделило $62,6 млн., ее запустят не ранее 1 июля 2023 года.

С помощью спутников SunRISE ученые планируют создать трехмерные карты тех областей Солнца, которые становятся источниками возмущений космической среды, приводящих к появлению солнечных бурь. Кроме того, миссия будет следить за тем, что помогает частицам ускоряться во время движения от Солнца.