Войти
Lenta.ru

МиГ-29К «необычно» улетел с авианосца

113
0
0

Чингис Дамбиев / YouTube

На YouTube появился ролик взлета палубного истребителя МиГ-29К с авианосца Vikramaditya Военно-морских сил Индии.

В подписи к видео отмечается, что съемка велась под «необычным ракурсом». Это позволило, в частности, увидеть работу двух двигателей, сопровождающую разгон, взлет и набор высоты истребителем.

В январе автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 (согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, многочисленные неудачи которого в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
Проекты
NATO
Авианосец
Похожие новости
10.12.2014
75 лет высокого полета
06.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть I)
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
15.02.2010
Индийский рынок российской оборонки
05.03.2009
Лучший МиГ. Создателю легенды современной авиации исполнилось 90 лет
17.12.2008
"Щука" для Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ