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Деловая газета "Взгляд"

Испытатель рассказал о возможности управления Ту-160М двумя пальцами

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Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М настолько мягок в управлении, что его можно пилотировать двумя пальцами, рассказал заслуженный летчик-испытатель России Анри Наскидянц.

"Я очень остался доволен полетом на Ту-160М. Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, там робот. Очень большой диапазон высот и скоростей у нее, она сверхзвуковая, тяжелая, и на удивление она очень корректно себя ведет, мягкий самолет, очень приятный", – передает ТАСС слова Наскидянца в интервью, опубликованном на страницах ПАО "Туполев" в соцсетях (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех").

Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова



Дмитрий Зубарев

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Продукция
Ту-160
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КАПО Горбунова
ОАК
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