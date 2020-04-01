Tomahawk переходит в пятое поколение

Ракеты Tomahawk Block IV только недавно пошли в серию, но вскоре будут заменены «Томагавками» нового поколения. Вчера, 30 марта, портал upi.com сообщил о том, что Минобороны США заказало компании Raytheon модернизацию ракет Tomahawk.

Общая стоимость контракта составила $641,3 млн и включает в себя как производство новых ракет Tomahawk Block V, так и модернизацию уже произведённых боеприпасов 4-го поколения до уровня 5-го поколения. При этом производство новых 90 ракет обойдётся в $147,9 млн, тогда как остальная часть суммы пойдёт на модернизацию и повторную сертификацию Tomahawk Block IV.

Ракета Tomahawk Block IV Источник изображения: upi.com

Ракеты Tomahawk были приняты на вооружение американской армии в 1983 году и неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.

Разработка ракет Tomahawk модификации Block IV ранее была приостановлена из-за высокой стоимости программы, более того, сообщалось о её закрытии. Однако позже стало известно, что новое поколение «Томагавков» создано и успешно протестировано. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживать перемещение цели в режиме реального времени и сменить цель уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км. Детальной информации о ракетах 5-го поколения нет, однако известно, что модификация Block V имеет улучшенную навигацию и связь.