Войти
WarSpot

Tomahawk переходит в пятое поколение

110
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Ракеты Tomahawk Block IV только недавно пошли в серию, но вскоре будут заменены «Томагавками» нового поколения. Вчера, 30 марта, портал upi.com сообщил о том, что Минобороны США заказало компании Raytheon модернизацию ракет Tomahawk.

Общая стоимость контракта составила $641,3 млн и включает в себя как производство новых ракет Tomahawk Block V, так и модернизацию уже произведённых боеприпасов 4-го поколения до уровня 5-го поколения. При этом производство новых 90 ракет обойдётся в $147,9 млн, тогда как остальная часть суммы пойдёт на модернизацию и повторную сертификацию Tomahawk Block IV.

Ракета Tomahawk Block IV

Источник изображения: upi.com

Ракеты Tomahawk были приняты на вооружение американской армии в 1983 году и неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.

Разработка ракет Tomahawk модификации Block IV ранее была приостановлена из-за высокой стоимости программы, более того, сообщалось о её закрытии. Однако позже стало известно, что новое поколение «Томагавков» создано и успешно протестировано. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживать перемещение цели в режиме реального времени и сменить цель уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км. Детальной информации о ракетах 5-го поколения нет, однако известно, что модификация Block V имеет улучшенную навигацию и связь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Raytheon
Похожие новости
16.01.2019
"Калибром" по своим
13.06.2018
Вашингтон озабочен подготовкой к будущей войне с Москвой
20.04.2017
В Пентагоне точат "Томагавки"
13.03.2015
ВМС США заказали очередную партию КР «Томагавк» Блок.4
28.01.2015
Наперегонки с «Томагавком»
17.05.2013
Французские противоракеты доработают для американских кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ