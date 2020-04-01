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ЦАМТО

Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М

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Модернизированный Ту-160М во время первого полета
Модернизированный Ту-160М во время первого полета.
Источник изображения: АО «Объединенная авиастроительная корпорация»

ЦАМТО, 31 марта. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М – очень мягкий самолет, его можно пилотировать двумя пальцами. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заслуженный летчик-испытатель России Анри Наскидянц, который поднимал машину в первый полет.

"Я остался доволен полетом на Ту-160М. Эту машину можно пилотировать двумя пальцами, грубо говоря. Мягкий самолет, очень приятный. Сама машина имеет ручку управления, и по управляемости она ближе самолету более легкому, хотя является самым тяжелым стратегическим ракетоносцем", – сказал А.Наскидянц в опубликованном "Туполевым" видеоролике.



Как напоминает агентство, первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет в начале февраля. Полет проходил на высоте 1500 м и длился 34 мин.

В рамках глубокой модернизации на Ту-160М было установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
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