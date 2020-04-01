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Российский «Панцирь» вновь нагрел Турцию на миллионы долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные формирования Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара сбили очередной ударный турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

Дрон упал к югу от Триполи, говорят твиты очевидцев событий.

Пока не сообщается, какое средство противовоздушной обороны было задействовано. Однако, судя по фотографиям, аппарат получил значительные повреждения. Поэтому не исключено, что могли быть задействованы доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Также сообщается и о полувековых американских ЗРК Hawk. Последние отличались тем, что предпочитали сбивать собственную авиацию.

Bayraktar TB2, которые обслуживаются и управляются турецким персоналом, активно используют для ударов по различным объектам, позициям, военной технике и живой силе ЛНА.  В то же время значительны потери и самих беспилотников. По разным оценкам, сбито уже около десятка таких дронов. 

Чтобы как-то сгладить плохое впечатление, турецкая сторона запустила информацию о том, что TB2 удалось поразить один из действовавших на стороне Хафтара «Панцирей-С1». Но это оказалось фальшивкой – это был франко-германский Roland, смонтированный на четырехосном шасси MAN.

Ранее СМИ отмечали, что подобные БПЛА были поставлены Украине. 6 беспилотников вкупе со станциями управления и управляемыми ракетами обошлось незалежной в 69 миллионов долларов.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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