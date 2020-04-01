Госдума поддержала проект об обязанности росгвардейцев представляться

Сотрудники Росгвардии, которые несут службу по охране общественного порядка, при взаимодействии с гражданами будут обязаны представляться. Законопроект об этом приняла Госдума в первом чтении.

- Мы устраняем пробел в законодательстве, - пояснил журналистам глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Представляться полагается так: назвать свои должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А также в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, надо будет разъяснить ему причину и основания применения таких мер.

- Граждане вправе знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами, - подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что "данная норма будет распространена не на всех сотрудников Росгвардии, а только на тех, кто имеет специальные звания полиции, и чья деятельность связана с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности".

Требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии (ОМОНА и СОБРа), которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. "Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности", - разъяснил Василий Пискарев.

Татьяна Замахина