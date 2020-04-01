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Создатель Су-57 рассказал о «неправильных» F-22 и F-35

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российский перспективный истребитель Су-57 лишен недостатков американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Соответствующий комментарий генерального конструктора Су-57 Михаила Стрельца приводит журнал «Горизонты», издаваемый Объединенной авиастроительной корпорацией, где создается российский самолет.

По его словам, F-22 Raptor изначально создавался для завоевания превосходства в воздухе, потому предназначен лишь для размещения ракет класса «воздух-воздух». Конструктор заявил, что «принципиально неправильно было проектировать самолет» для решения таких узких задач, а попытка в уже существующей конфигурации внутренних отсеков истребителя разместить авиационные средства поражения «воздух-поверхность» оказалась неудачной.

«Но геометрия отсеков уже не позволяла разместить в них более крупные грузы, какими являются ракеты того класса», — сказал инженер.

По его мнению, F-35 Lightning II не обладает возможностью эффективного решения истребительных задач. «Его характеристики как истребителя — разгонные и маневренные — уступают даже самолетам четвертого поколения, не говоря уже про Су-57», — отметил Стрелец.

Конструктор отметил, что по такому показателю, как отношение боевой нагрузки, которую способен взять истребитель, к его массе, Су-57 «не имеет аналогов среди всех самолетов пятого поколения в мире».

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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F-22
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Проекты
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