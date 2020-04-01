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Российская газета

Почему российский истребитель пятого поколения назвали Су-57

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В корпоративном журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонты" говорится, что вначале перспективному авиационному комплексу был присвоен индекс Т-50. Буква "Т", по традиции ОКБ, присваивалась проектам с треугольным крылом. За номер конструкторы неофициально прозвали истребитель "полтинник".

Лишь в августе 2017 года главком ВКС России официально присвоил самолету его имя Су-57.

"Су" взято, естественно, от разработчика и производителя - компании "Сухой". Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 - это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7, счастливая для "суховцев", демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения - Су-27", - говорится в публикации.

Напомним, что контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Самолет прошел испытания в небе Сирии и сейчас ведется проверка режимов работы двигателя второго этапа.


Николай Грищенко

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Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
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Истребитель 5 поколения
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