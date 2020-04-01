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ЦАМТО

В России разработан новый бесшумный бронебойный патрон

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Стрельба из специальнои версии пистолета «Удав» с прибором бесшумнои стрельбы
Стрельба из специальнои версии пистолета «Удав» с прибором бесшумнои стрельбы.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 31 марта. В ЦНИИточмаш госкорпорации "Ростех" разработан бесшумный бронебойный патрон, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что патрон калибром 9 мм способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты. Он предназначен для пистолета "Удав".

До этого патроны для бесшумной стрельбы не могли пробить 2-й класс защиты из-за низкой скорости полета – около 200-300 м/с. Пули, летящие со скоростью 400 м/с, могут справиться с этой задачей, но они не могут сделать это "бесшумно".

Разработчики ЦНИИточмаш увеличили массу пули, а на переднем торце ее сердечника добавили режущую кромку, образованную двумя плоскими гранями. Таким образом, разработчикам удалось добиться бесшумности и беспламенности стрельбы, сохранив повышенную пробиваемость патрона, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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