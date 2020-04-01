Lockheed Martin поставит дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов THAAD ВС США и Саудовской Аравии

ЦАМТО, 31 марта. МО США объявило о подписании Агентством по ПРО США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на закупку ракет-перехватчиков для комплексов противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ВС США и Саудовской Аравии.

Соглашение является реализацией опциона к базовому контракту HQ0147-17-C-0032. Его стоимость оценивается в 932,836 млн. долл. При этом стоимость закупки для ВС США составит 327,498 млн. долл., а для Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" – 605,338 млн. долл. После подписания данного соглашения общая стоимость закупки по контракту HQ0147-17-C-0032 возросла с 5,366 до 6,299 млрд. долл.

Работы по контракту будут выполнены на предприятиях в Далласе (шт.Техас), Саннивейле (шт.Калифорния), Хантсвилле (шт.Алабама), Кэмдене (шт.Арканзас) и Трое (шт.Алабама). Срок завершения работ по контракту – 1 апреля 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), связанных услуг поддержки и оборудования в октябре 2017 года. Общая стоимость контракта оценивалась в 15 млрд. долл. Запрос Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

В марте 2019 года Агентство по ПРО в рамках программы "Иностранные военные продажи" подписало с Lockheed Martin контракт стоимостью 945,9 млн. долл. на реализацию первой фазы программы поставки Саудовской Аравии систем THAAD. Соглашение предусматривало закупку материалов и комплектующих с длительными сроками изготовления, инструмента и испытательного оборудования, выполнение разработки, обучение персонала. Работы должны быть завершены до конца октября 2026 года.

Поставка комплексов обеспечит верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).