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Российская газета

Силы ПВО Хафтара сбили очередной турецкий беспилотник Bayraktar TB2

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Источник изображения: rg.ru

Военные формирования Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиняющиеся фельдмаршалу Хафтару, сбили очередной ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства.

Дрон упал к югу от Триполи. Пока не сообщается, какое средство противовоздушной обороны было задействовано. Однако, судя по фотографиям, аппарат получил значительные повреждения. Поэтому не исключено, что могли быть задействованы доставленные из Объединенных Арабских Эмиратов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1 или американские ЗРК MIM-23 Hawk.

Расположение последних на аэродроме Эль-Джуфра, являющемся в настоящее время основной базой ОАЭ в Ливии, зафиксировано осенью минувшего года.

Bayraktar TB2, которые обслуживаются и управляются турецким персоналом, активно используют для ударов по различным объектам, позициям, военной технике и живой силе ЛНА. Порой такие атаки бывают достаточно эффективными.

В то же время значительны потери и самих беспилотников. По разным оценкам, сбито уже около десятка таких дронов. Причем в ходе боев в некоторые дни сообщалось не только о падении единичных БПЛА, но и об уничтожении нескольких аппаратов сразу.

Чтобы как-то сгладить плохое впечатление, турецкая сторона запустила информацию о том, что TB2 удалось поразить один из действовавших на стороне Хафтара "Панцирей-С1". Правда эксперты быстро разоблачили эту фальшивку, опознав в показанной боевой машине франко-германский Roland, смонтированный на четырехосном шасси MAN.


Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Ливия
ОАЭ
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
MAN
Проекты
БПЛА
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