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ТАСС

В Башкирии перенесли начало призывной кампании

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Призывники
Призывники.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Кампания перенесена на две недели

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Начало весенней призывной кампании в Вооруженные силы РФ в Башкирии перенесли с 1 на 13 апреля из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэрии Уфы.

"Весенний призыв юношей в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в Республике Башкортостан стартует не с 1 апреля, как это было запланировано ранее. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, начало призывной кампании решили перенести предварительно на 13 апреля 2020 года. Отправка будущих защитников на сборный пункт Республики Башкортостан запланирована с 20 мая 2020 года. Военно-врачебная комиссия по освидетельствованию кандидатов в военно-образовательные учреждения временно не работает", - сообщается на сайте мэрии.

Осенью 2019 года из республики были призваны порядка 5 тыс. юношей.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в РФ 135 тысяч человек с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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