Госдума повышает штрафы за нарушения в области воинского учета

Законопроект повышает максимально возможный размер штрафных санкций для руководителей военных комиссариатов, а также для должностных лиц органов местного самоуправления, которые отвечает за военно-учетную работу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором, основном, чтении законопроект, который повышает административные штрафы за нарушения, касающиеся воинского учета.

Законопроект был внесен в Госдуму законодательным собранием Еврейской автономной области. Авторы инициативы предлагают повысить штрафы в области воинского учета, так как они не изменялись с 2007 года и не выполняют превентивную функцию. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект повышает максимально возможный размер штрафных санкций для руководителей военных комиссариатов, а также для должностных лиц органов местного самоуправления, которые отвечает за военно-учетную работу. Так, им грозит штраф от одной до 3 тыс. рублей за непредоставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неполучение призывником повестки в военкомат. Аналогичное наказание грозит за несвоевременное информирование военкоматов о гражданах, более трех месяцев проживающих на подведомственных им территориях.

Кроме того, документ повышает размер штрафов до 3 тыс. рублей для должностных лиц служб медико-социальной экспертизы, которые не уведомили военкоматы об инвалидах из числа тех граждан, которые должны состоять на воинском учете. Также ужесточается наказание для работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах. Максимальный штраф для них с 1 тыс. рублей повышается до 5 тыс. рублей.

Согласно документу, повышается до 3 тыс. рублей максимальный размер штрафа для граждан, которые уклоняются от медицинского обследования или не исполняют обязанности по воинскому учету. Такое же наказание предусмотрено за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству увеличивает с двух до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области воинского учета.