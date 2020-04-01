Войти
ТАСС

Призывные комиссии Архангельской области начнут работу после 12 апреля

105
0
0
Призывники. Архивное фото
Призывники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Гражданам назначили новые сроки прибытия в военкомат

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Работа призывных комиссий в Архангельской области начнется после 12 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил ТАСС военный комиссар Архангельской области Валерий Мирон.

"Призыв, согласно указу президента РФ, начинается 1 апреля. Но в связи со сложной вирусной обстановкой призывные комиссии региона начнут работу после 12 апреля. Все вопросы согласованы с Минздравом области", - сказал Мирон.

Из Архангельской области в ряды вооруженных сил этой весной планируется призвать более тысячи человек. Большое внимание уделяется санитарной подготовке помещений, куда будут прибывать на основании повесток будущие новобранцы. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой для граждан, которые получили повестки на первые числа апреля, назначат новые даты прибытия в военкомат.

С 30 марта для жителей Архангельской области введен режим самоизоляции. Всего в регионе зафиксировано семь случаев новой коронавирусной инфекции, 1294 человека находится под наблюдением, 226 - обследованы и здоровы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
22.01.2020
МиГ-15 и «Сейбр» – племянники «Фокке-Вульфа»
21.11.2019
На параде 9 мая в Москве покажут более 20 новых видов техники
19.02.2008
Кто главный в «Эйрюнион»
14.02.2007
Украина и Индия обсудили вопросы сотрудничества в модернизации Ан-32 для индийских ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ