Строительство новой базы для ремонта подводных лодок запланировано в Диксоне

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В самом северном населенном пункте России - поселке Диксон - планируется создание ремонтной базы подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского района.

В пресс-службе пояснили, что для строительства новой базы уже выделена земля, проведена проверка дна в данном районе, однако сроки начала строительства не уточняются.

В планах - создать на территории Диксона базу для ремонта подводных лодок. Под эти цели уже отведены земельные участки, проведена проверка дна

- заявили в администрации.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в поселке в настояще время ведется строительство новой пограничной заставы и городка для военнослужащих, который будет включать в себя общежитие для военных, административный корпус, гаражи, вертолетную площадку и автозаправку.

О планах реконструкции порта Диксон в начале декабря прошлого года заявлял командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. По его словам, реконструкция в Диксоне должна пройти до 2025 года. Возможно, что и создание базы для ремонта подводных лодок будет проходить в рамках запланированных работ.

Поселок Диксон расположен на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив и на одноименном острове. Население поселка составляет около 600 человек. Порт используется для обеспечения жизнедеятельности поселка, военных объектов, арктических экспедиций и полярных станций, а также для гидрометеорологического и гидрографического обслуживания трассы Северного морского пути.