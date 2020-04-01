Плавучая мастерская Балтфлота закончила работу в составе российского соединения в Средиземноморье

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Плавучая мастерская Балтийского флота (БФ) ПМ-82 завершила выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, сообщил официальный представитель БФ Рома Мартов.

"В период с ноября 2019 года по март 2020 года судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней оперативной зоне. В настоящее время ПМ-82 осуществляет переход к месту постоянной дислокации в Балтийск", - сказал Мартов.

На минувшей неделе на смену ПМ-82 отправилась из Черного моря плавучая мастерская ПМ-56, сообщил 24 марта официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"В соответствии с плановой ротацией сил плавучая мастерская Черноморского флота "ПМ-56" совершает переход из Севастополя в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского флота в этом регионе", - заявил Рулёв.

Он сообщил, что в период нахождения вспомогательного судна в составе группировки, экипаж плавмастерской будет обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов ВМФ России, выполняющих задачи в Средиземном море.