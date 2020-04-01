Дмитрий Лоскутов: Меры безопасности из-за коронавируса не повлияют на выполнение контрактов «Главкосмоса»

АО «Главкосмос» является оператором внешнеэкономической деятельности Госкорпорации «Роскосмос», продвигая на международном рынке достижения отечественной космической отрасли иностранным партнерам. О работе компании в условиях пандемии коронавируса, основных направлениях развития и перспективах международного сотрудничества в этой сфере в эксклюзивном интервью корреспонденту "Интерфакса" Илье Морозову рассказал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

- Дмитрий Владимирович, АО «Главкосмос» - коммерческая компания, работающая на внешних рынках. Как сегодня происходит работа с иностранными партнерами в условиях пандемии коронавируса?

- Мы ответственно относимся к здоровью своих сотрудников и наших зарубежных партнеров. Кроме того, мы всерьез восприняли скорость распространения коронавируса COVID-19 за рубежом, отслеживали, какие меры принимались (или не принимались) другими странами в этой связи. Поэтому мы заблаговременно оценили угрозу и готовились к различным сценариям и в нашей стране. Полагаю, что мы оказались в достаточной степени подготовленными к возможным сложностям в работе.

Так, еще с 19 марта в связи с риском распространения коронавируса «Главкосмос» перевел основную часть работников на удаленный режим работы с сохранением их функциональных обязанностей и заработной платы. Руководство компании продолжает работу в прежнем режиме, не исключена работа удаленно и для топ-менеджмента – наши технические специалисты сумели обеспечить подобную возможность для всех работников предприятия.

Подчеркну, что принятые меры никак не повлияют на бесперебойность работы компании и выполнение «Главкосмосом» своих контрактных обязательств.

Разумеется, еще раньше нами были введены такие первоочередные меры, как минимизация личных встреч и совещаний, компания перешла на конференц-связь. При входе в офисные помещения «Главкосмоса» для удобства сотрудников и посетителей были установлены автоматические диспенсеры с антисептиком.

Помимо этого, осуществлялось измерение температуры тела работников перед началом трудового дня – сотрудников с признаками простудных заболеваний мы сразу направляли за медицинской помощью. Работники, возвращавшиеся из зарубежных командировок, помещались в карантин. Кроме того, были отменены все командировки, если от них критически не зависело обеспечение пусковых кампаний в рамках текущих контрактов «Главкосмоса».

Должен с удовлетворением отметить, что все наши сотрудники без исключения отнеслись к этому с пониманием и ответственностью, за что я всем им очень признателен. Все работают в удаленном режиме и делают это достаточно эффективно.

- В прошлом году в интервью «Интерфаксу» Вы заявили, что активно работаете над привлечением новых участников в проект МКС. Как продвигается эта работа? Кто-то планирует создавать свои модули на станции? Будут ли привлечены к этой работе российские предприятия?

- Любые действия, связанные с МКС, требуют обязательного согласования со всеми участниками этого крупнейшего международного космического проекта, так что работа эта не очень быстрая и вовсе не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Да, мы констатируем рост интереса со стороны «развивающихся космических держав» к возможному участию в дальнейшей эксплуатации станции. Обсуждаем с нашими зарубежными партнерами их возможное участие в проекте МКС. Вместе с тем при обсуждении возможного участия мы не замыкаемся лишь на этом, нашим перспективным клиентам всегда предлагается весь спектр услуг в области пилотируемой космонавтики – от подготовки космонавтов до оказания помощи в разработке собственных пилотируемых программ, от проведения научных экспериментов на борту станции до оказания содействия во внедрении результатов этих экспериментов в науку и промышленность страны.

- В середине марта Вы заявили, что АО «Главкосмос» совместно с американской компанией International Launch Services, Inc. (ILS) будет заниматься развитием коммерческих пилотируемых программ с использованием российских космических кораблей «Союз». Уже есть претенденты на то, чтобы стать космическими «туристами»? Когда может состояться первый полет?

- Совершенно верно, одной из новых для ILS задач станет продвижение коммерческой пилотируемой космонавтики в тесном сотрудничестве с «Главкосмосом». Мы, со своей стороны, будем обеспечивать взаимодействие с предприятиями российской кооперации, которые будут готовить коммерческих космических путешественников для полета в космос.

Наша страна обладает уникальным опытом подготовки людей к космическому полету. Поэтому руководство Госкорпорации «Роскосмос» поручило нам как внешнеэкономическому оператору Госкорпорации возобновление программы коммерческих полетов человека в космос.

Говорить о том, что с момента выхода нашего информационного сообщения в марте, на которое вы ссылаетесь, в «Главкосмос» выстроилась очередь из желающих оплатить полет в космос, было бы лукавством. Неплатежеспособный спрос на полет в космос всегда превышал предложение, но такой полет, даже не в качестве космонавта-пилота или космонавта-исследователя, а просто в качестве пассажира – это очень дорого. Коммерческий полет в космос рассчитан на людей, способных его оплатить, это – эксклюзивная, штучная услуга.

Вместе с тем следует понимать, что вклад именно этой группы людей, способных оплатить свой путь к звездам сегодня, уже завтра может удешевить пилотируемую космонавтику, сделать ее более доступной, так как эти средства сразу же идут на развитие российской ракетно-космической отрасли в части пилотируемой космонавтики.

- В настоящее время в России проходят подготовку четыре астронавта из Индии. Есть ли планы по привлечению представителей других стран к подготовке в РФ?

- Подготовить Россия, а конкретнее – Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, может кандидатов для космического полета от любой страны. Единственный важный момент – далеко не любая страна имеет стратегию развития пилотируемой космонавтики. Индия пошла по этому сложному и весьма достойному пути развития собственной пилотируемой программы, и именно поэтому четыре индийских кандидата для полета в рамках миссии «Гаганьян» сегодня тренируются на базе ЦПК. Москва оказывает Нью-Дели запрошенную поддержку в развитии индийской национальной пилотируемой программы.

- Опыт полета первого астронавта ОАЭ признан удачным? Когда можно ожидать полет следующего астронавта этой страны? Сообщалось, что этот полет будет уже полноценной экспедицией на МКС. Эти планы в силе?

- Да, первый эмиратский астронавт Хаззаа Аль Мансури успешно выполнил свою миссию на МКС. Он и его дублер Султан Аль Нейяди сейчас, по сути, являются национальными героями ОАЭ.

Вообще, космические амбиции ОАЭ заслуживают самой высокой оценки. Руководство страны не только понимает, что космическая отрасль может стать дополнительным драйвером роста для экономики, но и четко осознает, что это – вклад в будущее страны, в будущие поколения, ведь они активно инвестируют в образовательные проекты, связанные с космосом, в инженерные специальности.

- С какими государствами в настоящее время идут переговоры по вопросу полета на МКС?

- Переговоры на государственном уровне и уровне агентств ведет Госкорпорация «Роскосмос», при необходимости – привлекая к участию нас. Раскрывать «географию» этих переговоров до достижения прочных договоренностей сейчас полагал бы преждевременным.