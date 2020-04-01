Артиллеристы в Поволжье впервые получат современный комплект контрбатарейной борьбы "Пенициллин"

Екатеринбург. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Парк вооружения учебного центра боевого применения артиллерии, дислоцированного в Саратовской области, до конца года впервые пополнится современным комплексом звукотепловой разведки АЗК 1Б76 "Пенициллин", сообщает пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

"Комплекс "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Программно-аппаратные средства "Пенициллина" позволяют принимать, фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов, разрывов и выдавать оператору точные координаты местоположения орудия для ручного и автоматического нанесения на электронную карту", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд. А сам комплекс способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур - от минус 50 до плюс 50.