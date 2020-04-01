Несмотря на коронавирус, американские «Патриоты» начали обживаться в Ираке

Соединённые Штаты развернули первые системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot на территории Ирака после нескольких недель интенсивных консультаций между двумя странами по военной линии.

По данным источников в арабской республике, одним из мест размещения батарей Patriot стала база «Айн аль-Асад» на западе Ирака, которая в начале этого года подверглась ракетному удару Ирана.

Указывается, что ещё одна батарея прибыла на базу «Харир» в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, а две батареи Patriot находятся в Кувейте в ожидании их переброски в Ирак.

Между тем, «хорошо информированный источник» сообщил, что высокопоставленные иракские официальные лица указали во время встречи с главой Центрального командования ВС США генералом Кеннетом Маккензив феврале этого года на то, что «Вашингтон может обеспечить Багдаду политическое прикрытие, сократив численность американского военного присутствия в Ираке за счёт размещения здесь оборонительных систем».