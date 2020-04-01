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ТАСС

Рогозин: люди на самоизоляции переоценят то, что дает им космическая деятельность

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, госкорпорация создает новые возможности для бизнеса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Оказавшиеся в самоизоляции люди могут по-новому взглянуть на возможности, которые им предоставляет космическая деятельность. Такое мнение на своей странице в Twitter во вторник выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас в период самоизоляции многие люди по-новому оценят возможности, которые нам предоставляет космическая деятельность. Это спутниковое ТВ, космическая связь и интернет, навигация и высокодетальные снимки", - написал Рогозин.

По его словам, госкорпорация создает новые возможности для бизнеса. В качестве примера Рогозин привел возможности технологий дистанционного космического мониторинга для удаленного контроля за территориями и управления ресурсами, которые предоставляет дочернее предприятие Роскосмоса "Терра Тех". Они позволяют "получать информацию о хозяйственной деятельности организаций без необходимости выезжать на объекты".

Сейчас жители Москвы, Подмосковья и ряда других регионов находятся в режиме изоляции из-за распространения коронавируса.

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