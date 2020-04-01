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Известия.ru

NASA нанесет удар по летящему к Земле астероиду

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ESA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по астероиду, летящему к Земле. Об этом сообщило издание Science Alert.

Астероид никак не угрожает планете, но удар, при помощи которого специалисты изменят траекторию его полета, станет тренировкой для системы защиты планеты от более крупных астероидов.

Миссия по перехвату астероида получила название DART (Double Asteroid Redirection Test), сообщает телеканал «Звезда». Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 NASA уже отменило несколько пусков, но следующий старт запуск запланирован на 22 июля 2021 года.

4 марта сообщалось, что потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля. Астероид под номером 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к нашей планете 29 апреля. По мнению экспертов, он будет находиться в 6,29 млн км от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до Луны.

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