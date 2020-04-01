Планы введения контроля за перемещением жителей Москвы

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Юлии Тишиной, Юлии Степановой и Халиля Аминова "Камеры нарушенного соблюдения. Контролировать перемещения москвичей будет система распознавания лиц", власти Москвы будут отслеживать соблюдение режима самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab. Оборудование уже закуплено, хотя пока и не полностью развернуто. На первом этапе в систему внесут фото нарушителей карантина и заболевших в легкой форме, остающихся дома. Также она сможет отмечать подозрительную активность в отдельных домах и подъездах. Данные с камер планируется использовать вместе с информацией сотовых операторов. Регулирование власти разработают в ближайшее время, но для полноценного запуска потребуется несколько недель. Подобные технологии уже используются для борьбы с пандемией в Китае, на Тайване и в Европе.

(с) Дмитрий Коротаев / Известия

Для отслеживания перемещений людей в Москве во время режима самоизоляции будет использована система распознавания лиц на базе технологий NtechLab, которую срочно развернут на 175 тыс. городских камер, сообщил источник "Ъ" в мэрии, и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией. Компания на 100% принадлежит кипрской материнской структуре, где, по данным 2018 года, 12,5% у "Ростеха", 25% - у фонда Рубена Варданяна, остальное - у Артема Кухаренко и еще четырех основателей компании, а также инвестора первого раунда, фонда ImpulseVC.

О том, что власти готовят информсистемы к ужесточению контроля из-за коронавируса, заявил 30 марта мэр столицы Сергей Собянин. С 30 марта в Москве и Подмосковье покидать квартиру можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается ездить на работу, если присутствие обязательно. Планируется, что вскоре выходить можно будет только при наличии спецпропуска.

Сергей Собянин, мэр Москвы, 30 марта (цитата "Интерфакс"): "Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан".

Собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией, пояснил, как система сможет работать для контроля самоизоляции. Во-первых, в нее можно загрузить фотографии людей, которые уже нарушали карантин, чтобы вести постоянное наблюдение. Также туда могут поместить фото людей с легкой формой болезни, которые лечатся дома. "Медицинская маска не помешает работе системы: она способна распознать человека, даже если до 40% лица будет перекрыто",- заверяет собеседник. По его словам, власти, скорее всего, не будут помещать в мониторинг всех москвичей. "Проблем с точки зрения мощностей и технической составляющей у города нет, но это будет неразумно с точки зрения реагирования на инциденты",- полагает он.

Во-вторых, по словам собеседника, можно будет отслеживать соблюдение полного карантина отдельных зон. "Можно выделить особо опасные здания или подъезды и позволить системе уведомлять о том, что в них кто-то входил. Также дополнительные камеры могут быть установлены на входах в парки и особенно людные места",- поясняет источник. Камеры также будут собирать обезличенную статистику, которая позволит увидеть территории и дома, где поток людей не сократился, и понять, с чем это связано. "Это решило бы проблему "собачников", которые под предлогом прогулок с домашними животными ходят по своим делам, как это делают граждане в Италии",- поясняет собеседник.

Необходимые технологии город уже закупил. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы купил систему NtechLab еще в январе, сообщали тогда "Ведомости". Начальная конкурсная цена составляла 200 млн руб., итоговую стоимость стороны не раскрыли. В NtechLab и ДИТ отказались от комментариев. Для системы распознавания лиц мэрия также закупила серверы, устройства обработки данных и компьютеры с графическими ускорителями американской Nvidia на 1,2 млрд руб. у компании "МаксимаТелеком", сообщал "Ъ" 20 ноября 2019 года. Позже власти закупили у той же компании оборудование для обработки видеоданных на транспорте за 1,8 млрд руб.

Один из источников "Ъ" утверждает, что закупленные мощности пока полностью не развернуты и могут использоваться только частично, "соответственно, большую часть работы по отслеживанию нарушителей карантина придется делать вручную".

По его словам, власти также хотят вместе с видеонаблюдением использовать данные сотовых операторов. Система геопозиционирования по мобильной сети может работать на принципе определения сигнала с помощью трех и более базовых станций с поправкой на данные от GPS или ГЛОНАСС в телефоне, поясняет руководитель группы поддержки продаж сетевых решений "Инфосистемы Джет" Дмитрий Каросанидзе. Если использовать только систему геолокации, то в условиях городской застройки могут возникнуть проблемы: плотность домов высокая, дома многоэтажные и в них много людей. При этом точность определения составляет 2-5 м. "Получается, что мы можем определить, что человек, больной коронавирусом, находится в таком-то доме, но на каком этаже и в каком подъезде - уже не можем",- поясняет эксперт. Система станет эффективна, если дополнить аналитику данными с видеокамер, указывает он.

Такая система уже работает в Китае, к ней добавляют еще и информацию с тепловизоров о температуре пользователя и передают в центры оперативного реагирования, напоминает господин Каросанидзе. На Тайване также есть система, которая отслеживает маршрут абонента. "Стоимость системы может сильно варьироваться в зависимости от готовности технической базы оператора, но в любом случае она будет разворачиваться не меньше трех-четырех недель",- считает эксперт.

В Москве будет использована та же технология, что и в Европе, предполагает гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. "Она будет получать информацию от операторов сотовой связи, что позволит в короткие сроки получить карту жителей, анализировать и прогнозировать перемещения, предотвращая их скопление в одном месте",- считает он.

При этом геоданные абонентов и медицинская информация граждан охраняются законом "О связи" и Конституцией, а сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, напоминает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович, то есть потребуются законодательные изменения. О том, что введение контроля за москвичами потребует принятия федерального закона, который позволит "более активно работать по этому вопросу", 30 марта заявлял и Сергей Собянин.

В свою очередь, Telegram-каналы ( такие, как @nebrexnya ) распространяют рабочие материалы мэрии Москвы по введению с 4 апреля 2020 года в Москве системы тотального контроля за перемещениями граждан в рамках карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Рабочий на данный момент материал мэрии со схемами, пропусками и запретами

1. Беспрепятственно по городу смогут перемещаться только силовики, АП и депутаты. Те, кто работает - только от дома до работы. Поездки на дачу и к родственникам - по предв. заявке. Без заявок только в магазин в своём районе.

2. Контроль будет осуществляться с помощью патрулей, специального мобильного приложения, дорожных камер видеонаблюдения и по факту оплаты в магазинах

3. Ответственность за нарушения граждан с 4 апреля

4. Работодатели подают заявки на пропуска через личный кабинет на mos.ru

5. Чтобы физлицу получить разовый пропуск на поездку по заявке, нужно зарегистрировать личный кабинет на mos.ru и прикрепить фотографию

6. Для похода в магазин при себе иметь QR код

7. Что, если нет смартфона и принтера под рукой (у тех же пенсионеров - ответа нет)